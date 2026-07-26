Netanyahu exultă după înlăturarea procurorului care l-a inculpat pentru crime de război. Remarca ironică a liderului israelian

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), l-a criticat duminică pe fostul procuror-șef al instituției, Karim Khan, proaspăt demis în urma unui scandal cu acuzații de natură sexuală, potrivit AFP.

În 2024, Khan promova cu succes inculparea lui Benjamin Netanyahu și a altor oficiali israelieni pentru presupuse crime de război în ofensiva israeliană din Fâșia Gaza. Demersul a complicat călătoriile premierului în țările membre ale CPI.

Benjamin Netanyahu l-a numit „escroc” pe Karim Khan, duminică, în cadrul unor declarații făcute pentru Fox News, în care l-a acuzat pe Khan că îl luase în vizor pentru a distrage atenția de la propriile sale presupuse infracțiuni.

„El s-a gândit, dacă are loc o punere sub acuzare, voi avea un loc de muncă. A avut loc o punere sub acuzare și și-a pierdut locul de muncă”, a afirmat ironic liderul israelian.

Netanyahu susține că fostul șef al CPI „și-a pierdut locul de muncă pentru că a fost demis de marea majoritate a națiunilor care știau că era un escroc”.

Karim Khan a fost demis vineri de la conducerea CPI

În iunie, organismul de supraveghere a CPI a constatat despre Karim Khan că a comis o „încălcare gravă a obligațiilor și o abatere gravă”, prin implicarea într-o relație sexuală necorespunzătoare cu o membră junior a personalului CPI și că a încercat să o împiedice să meargă mai departe cu plângerea, potrivit BBC.

Khan, care a fost suspendat luna trecută de un organism cheie din cadrul CPI, a susținut că este nevinovat. Vineri, într-un vot la sediul ONU de la New York, 82 dintre cei 152 de membri au votat, prin vot secret, pentru a-l demite de la conducerea instituției.

Avocatul său a anunțat că intenționează să conteste decizia „prin toate mecanismele legale disponibile”.

Netanyahu îl acuză pe primarul New Yorkului de „incitare la ură” împotriva evreilor

În declarațiile de duminică, Netanyahu a vorbit și despre primarul din New York, Zohran Mamdani, care își exprimase dorința de a-l aresta în baza mandatului CPI dacă vine în oraș, dar care ulterior a recunoscut că nu are autoritatea necesară în acest sens.

Demiterea lui Khan a arătat că Mamdani își baza demersul pe „acuzații false”, a susținut Netanyahu, acuzându-l totodată pe primarul musulman al New Yorkului de „incitare la ură” împotriva evreilor.

Premierul israelian a mai spus că că intenționează să participe la Adunarea Generală a ONU, la New York, în septembrie.

„Intenționez să vin și să spun adevărul, să vorbesc pentru Israel și pentru alianța israeliano-americană de la podiumul Națiunilor Unite”, a mai declarat Benjamin Netanyahu.