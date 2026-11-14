Netanyahu insistă pentru un guvern de unitate națională în Israel, după ce rivalul său a primit mandatul de formare a guvernului. Eisenkot denunță „trucuri” politice

Premierul în exercițiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a reiterat sâmbătă apelurile către rivalul său, Gadi Eisenkot, pentru un guvern de unitate națională, potrivit AFP.

Într-o declarație video, Netanyahu a susținut că întâlnirea pe care a avut-o joi cu Eisenkot i-a întărit „convingerea că este esențial să se formeze un guvern de unitate națională” pentru a garanta securitatea Israelului.

El a adăugat că un astfel de guvern ar putea „elimina amenințarea iraniană o dată pentru totdeauna”.

În viziunea actualului premier, acest guvern ar fi alcătuit din partide care recunosc Israelul „ca stat al poporului evreu”.

Netanyahu a spus că guvernul ar aborda provocările de securitate, mai ales Iranul, despre care a susținut că „nu va ezita să folosească arme nucleare împotriva noastră”.

Eisenkot, care a fost însărcinat de președintele Isaac Herzog să formeze noul guvern, a denunțat apelurile lui Netanyahu, despre care a spus că „știe că a pierdut alegerile” și pe care l-a acuzat de „trucuri” prin astfel de mesaje.

„Netanyahu cere negocieri în timp ce acestea sunt deja în desfășurare. Pretinde că vrea unitate, dar… seamănă dezbinare și ațâță tensiunile de parcă n-ar exista ziua de mâine”, a spus fostul șef al armatei, adăugând că „aceste trucuri nu funcționează cu mine”.

Negocieri dificile pentru un nou guvern în Israel

Guvernul de unitate propus de Netanyahu ar fi alcătuit din principalele partide evreiești, de la centru la dreapta, excluzând partidele arabe.

Eisenkot a indicat că ar fi deschis să formeze un guvern cu membri ai partidului Likud al lui Netanyahu, precum și cu partidul Sionismul Religios al ministrului de finanțe Bezalel Smotrich, cu condiția ca angajamentul lor față de unitate să fie „sincer”.

Pe de altă parte, un guvern de unitate cu Netanyahu însuși rămâne puțin probabil, mai ales după ce Eisenkot i-a denunțat vineri campania „rasistă” împotriva partidelor arabe.