Netanyahu recunoaște că Israelul nu are „spațiu de manevră” pentru a influența poziția lui Trump față de Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a spus unor apropiați, în discuții private, că Israelul are o capacitate redusă de a influența deciziile lui Donald Trump în privința Iranului, în timp ce președintele american negociază un acord pentru conflictul care durează de aproape trei luni.

Comentariile lui Netanyahu, relatate pentru Reuters de doi oficiali israelieni familiarizați cu aceste discuții, apar în contextul în care Israelul a fost în mare măsură exclus din negocierile pentru un acord inițial de încetare a ostilităților într-un război care a început după bombardamentele comune efectuate de Statele Unite și Israel.

Atât Statele Unite, cât și Iranul au temperat așteptările privind obținerea rapidă a unui progres în negocieri, iar cele două părți continuă să aibă divergențe în privința programului nuclear iranian, a cererilor Teheranului pentru ridicarea sancțiunilor și a războiului purtat de Israel în Liban împotriva militanților Hezbollah.

Netanyahu insistă ca Israelul să își păstreze dreptul de a continua operațiunile împotriva amenințărilor pe care le percepe pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Această condiție ar putea compromite un eventual acord dacă Iranul va cere încetarea completă a operațiunilor militare israeliene în sudul Libanului.

Trump: „Netanyahu va face tot ce îi voi spune eu să facă”

Unul dintre oficialii israelieni, care a participat la discuțiile private ale lui Netanyahu, a declarat că premierul și-a exprimat îngrijorarea față de memorandumul de înțelegere aflat în prezent în negociere. Ambele surse au vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea relata conținutul unor conversații private.

Acordul ar urma să prevadă redeschiderea de către Iran a Strâmtorii Ormuz, în schimbul ridicării de către Statele Unite a blocadei navale. Ulterior ar urma noi negocieri privind dosarul nuclear. Statele Unite și Iranul poartă în prezent discuții indirecte, mediate de Pakistan.

Surse iraniene au declarat pentru Reuters că, în etapele următoare, ar putea fi găsite „formule fezabile” pentru rezolvarea disputei privind stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, inclusiv prin diluarea materialului sub supravegherea agenției nucleare a ONU.

Netanyahu recunoaște că Israelul „nu are în acest moment spațiu de manevră pentru a influența președintele (american, n.r.)”, a declarat oficialul israelian.

Biroul lui Netanyahu nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Trump și Netanyahu au vorbit la telefon de cel puțin trei ori în ultima săptămână, perioadă în care oficiali israelieni au declarat că țara a făcut pregătiri pentru reluarea unor atacuri aeriene comune cu Statele Unite asupra Iranului, care ar fi vizat infrastructura energetică.

După prima dintre cele trei convorbiri, desfășurată marți seara, Trump a fost întrebat de jurnaliști ce i-a transmis lui Netanyahu.

„Este un om foarte bun, va face tot ce îi voi spune eu să facă”, a răspuns președintele american.

Cei doi au discutat din nou vineri seara. Sâmbătă, după ce Trump a avut o convorbire comună cu lideri din statele Golfului, Turcia și Pakistan pentru a-i informa despre stadiul negocierilor cu Iranul, președintele american și premierul israelian au vorbit pentru a treia oară.

După această convorbire, Netanyahu, care nu comentase public până atunci despre un posibil acord cu Iranul, a transmis într-un comunicat că el și Trump au discutat despre „memorandumul de înțelegere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și negocierile viitoare pentru un acord final referitor la programul nuclear al Iranului”.

Netanyahu a precizat că el și Trump au convenit că orice acord final „trebuie să presupună dezmembrarea instalațiilor de îmbogățire a uraniului din Iran și eliminarea materialului nuclear îmbogățit de pe teritoriul iranian”.

El a adăugat că Trump „a reafirmat dreptul Israelului de a se apăra împotriva amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban”.

Israelul și Hezbollah au continuat confruntările în pofida armistițiului din 16 aprilie, încheiat după ce Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei încetări mai ample a ostilităților.

Trupele israeliene au rămas desfășurate într-o parte a sudului Libanului, iar armata a continuat atacurile aeriene împotriva unor ținte Hezbollah. La rândul lor, militanții grupării au lansat drone către pozițiile armatei israeliene și către localități din nordul Israelului.

Netanyahu, sub presiune înaintea alegerilor

Apariția perspectivei unui acord vine într-un moment sensibil pentru Netanyahu, înaintea unor alegeri naționale pe care sondajele indică faptul că le-ar putea pierde. Oponenții săi îl acuză că nu și-a atins obiectivele declarate în război.

La începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, lansate pe 28 februarie, Netanyahu afirma că Israelul urmărește să creeze condițiile pentru înlăturarea regimului clerical de la Teheran, eliminarea capacităților nucleare și de rachete balistice ale Iranului și reducerea influenței sale în regiune.

Reuters a relatat anterior că Trump a dat ordinul final pentru declanșarea operațiunii împotriva Iranului după ce Netanyahu a pledat, într-o discuție cu președintele american, pentru eliminarea comună a liderului suprem iranian, Ali Khamenei. Acesta a fost ucis în primele atacuri.

De atunci, obiectivele de război ale Israelului și ale Statelor Unite au început să se diferențieze. Washingtonul s-a concentrat pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută prin care, înainte de război, tranzita aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Într-un interviu acordat postului CBS în această lună, Netanyahu a subliniat că este nevoie de măsuri suplimentare pentru ca uraniul îmbogățit să fie scos din Iran, pentru ca Teheranul să înceteze sprijinul acordat grupărilor aliate din regiune și pentru a opri producția de rachete balistice.

„Mai avem de lucru”, a spus Netanyahu.