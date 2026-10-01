Netanyahu spune că a avertizat Marea Britanie înainte de incidentul de la baza RAF Fairford. „Vreți să știți cât de absurdă e situația acolo?”

Israelul a avertizat Marea Britanie că Iranul plănuia un atac asupra unei baze aeriene, a susținut premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a criticat Londra pentru presiunile pe care continuă să le pună asupra administrației sale, relatază Euronews.

După trei zile de anchetă, în cadrul căreia a fost implicată și o echipă de geniști, poliția britanică a declarat marți că nu a găsit explozibili în vehicule, dar a recuperat o „cantitate de benzină”, după incidentul de la baza Forţelor Aeriene Regale (RAF) din Fairford.

Într-un interviu acordat miercuri seara la Fox News, Netanyahu a declarat că Israelul a semnalat Londrei pe 8 septembrie un posibil complot iranian, chiar înainte ca guvernul condus de Burnham să anunțe măsuri pentru interzicerea importului de bunuri provenite din coloniile israeliene din Cisiordania.

„Vreți să aflați cât de absurde sunt lucrurile acolo și cât de departe a ajuns propaganda anti-Israel?”, a spus Netanyahu, la Fox News.

„Le-am furnizat britanicilor informații conform cărora urma să aibă loc un atac, un atac susținut de Iran. Și, practic, a doua zi, ne-au impus sancțiuni”, a spus el.

During an interview with Fox News, Netanyahu alleged that 'Israeli' intelligence services supplied British law enforcement and security authorities with critical intelligence regarding an alleged Iranian-sponsored plot planned on British soil.



Read more: https://t.co/Wzg7eH2M8g pic.twitter.com/dNjTfWntDz — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) October 1, 2026

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că există „indicii puternice” potrivit cărora Iranul a fost implicat în activități suspecte în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, care este utilizată de forțele americane în războiul lor împotriva Iranului.

Ambasada Iranului la Londra a declarat că „respinge categoric și condamnă cu fermitate” speculațiile privind implicarea sa în incident, în timp ce ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a scris pe platforma X că Burnham „bate la ușa greșită”.