Netanyahu spune că Israelul este aproape de obiectivul de a ucide toți responsabilii atacurilor din 7 octombrie

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul este aproape de a-și atinge unul dintre obiective, și anume uciderea tuturor celor responsabili de organizarea atacurilor din 7 octombrie 2023, potrivit unui comunicat al biroului său de presă, citat de AFP și Agerpres.

Sâmbătă, armata israeliană a anunţat moartea lui Ezzedine al-Haddad, comandantul aripii armate a Hamas, care a fost ucis vineri într-un atac aerian ţintit în Gaza.

„Am promis că fiecare arhitect al masacrului şi al luării de ostatici va fi eliminat până la ultimul, şi suntem foarte aproape de a finaliza această misiune”, a spus Netanyahu duminică, în şedinţa săptămânală de cabinet, numindu-l pe Ezzedine al-Haddad un „terorist josnic”.

De la incursiunea mortală în Israel a luptătorilor Hamas şi aliaţilor lor din 7 octombrie 2023, armata israeliană i-a ucis pe Yahya Sinwar – liderul Hamas din Gaza, considerat principalul creier al atacului – şi Mohammed Deif – şeful aripii armate a Hamas şi un alt arhitect cheie al atacului.

În şedinţa de duminică, Netanyahu a spus că forţele israeliene controlează în prezent 60% din teritoriul Fâşiei Gaza.

Declaraţia lasă de înțeles de înţeles că armata a continuat să îşi extindă prezenţa operaţională în teritoriu, după ce ştiri recente din presă au afirmat că trupele israeliene au avansat spre o nouă aşa-numită „linie portocalie”.

Conform termenilor armistiţiului mediat de SUA între Israel şi Hamas, în vigoare din 10 octombrie, forţele israeliene urmau să se retragă pe o „linie galbenă” în Gaza, lăsându-le palestinienilor controlul asupra a peste 50% din teritoriu.

„Avem Hamas la mâna noastră. Ştim exact care este misiunea noastră şi ea este să ne asigurăm că Gaza nu va mai reprezenta niciodată o ameninţare pentru Israel”, a adăugat Netanyahu.