Netflix a căzut la lansarea unuia dintre cele mai așteptate seriale ale sale de anul acesta

Cea mai mare platformă de streaming din lume raportat la numărul de abonați a căzut pentru scurt timp joi noaptea, exact în minutul în care a fost lansat sezonul 5 al serialului „Stranger Things”, unul dintre cele mai populare din istoria Netflix, relatează Reuters și Variety.

Site-ul Netflix a căzut miercuri la ora 17:00 PT (joi, 03:00, ora României), în momentul în care a avut premiera îndelung așteptatului sezon 5 al serialului care îmbină elemente de mister, fantasy, horror și science fiction.

Zeci de mii de abonați care s-au conectat la Netflix pentru a urmări serialul au fost întâmpinați cu un mesaj care afirma: „Ceva a mers prost. Ne pare rău, întâmpinăm probleme cu solicitarea dvs. Veți găsi multe lucruri de explorat pe pagina principală”.

NETFLIX IS DOWN RIGHT AFTER I REFRESHED IT AT 2:00 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/OHP2h7NDsd — Justluberto 💚 (@justluberto) November 27, 2025

Pagina și-a revenit după câteva minute pentru marea majoritate a utilizatorilor Netflix, însă site-ul Downdetector a înregistrat sute de reclamații chiar și la 45 de minute după lansarea noului sezon al Stranger Things.

Netflix a căzut și la lansarea sezonului precedent al serialului „Stranger Things”

Nu este prima dată când Netflix a căzut din cauza traficului generat de serial. În iulie 2022, platforma a fost indisponibilă pentru scurt timp atunci când au fost lansate ultimele două episoade din sezonul 4 al Stranger Things. Utilizatorii s-au confruntat de asemenea cu întreruperi ale serviciului Netflix în timpul luptei dintre Mike Tyson și Jake Paul, unul dintre primele evenimente sportive transmise în direct pe platformă.

Stranger Things a revenit în streaming cu primele 4 episoade ale sezonului 5, care va fi totodată și ultimul, urmând ca alte 3 să fie lansate în data de 26 decembrie. Marele final, un episod de lungimea unui film, al seriei ce a început în 2016 va avea premiera în data de 1 ianuarie.

Stranger Things este unul dintre cele mai populare seriale produse vreodată de Netflix, sezonul 4 al său fiind depășit la numărul de vizionări doar de Squid Game, Adolescence și Wednesday.

Noile episoade ale Stranger Things îi vor găsi pe copiii din Hawkins încercând să-l găsească și să-l ucidă pe monstruosul Vecna. Orașul se află sub carantină militară, iar Unsprezece se ascunde de autorități.

HotNews.ro va publica mai târziu în cursul zilei de joi un interviu exclusiv cu cei doi creatori ai serialului, frații Ross și Matt Duffer, care sunt totodată scenariștii principali, regizorii și producătorii executivi ai Stranger Things.