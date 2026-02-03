Netflix, boicotată de o parte a actorilor germani în urma noii clauze contractuale introduse la începutul anului

Actorii germani care asigură dublajul filmelor au lansat un boicot la nivel local împotriva Netflix din cauza unei clauze contractuale care permite popularei platforme de streaming video să utilizeze înregistrările lor pentru antrenarea inteligenței artificiale (AI), a declarat pentru agenția de presă Reuters un purtător de cuvânt al asociației actorilor de dublaj VDS.

Prezența globală a Netflix a crescut cererea de conținut dublat, cu succese internaționale precum serialele „Squid Game” (din Coreea de Sud) și „Money Heist” (sau „Casa de Papel” – din Spania), care au atras publicul dincolo de piețele lor interne.

Dar actorii de dublaj, ca mulți alții din industria divertismentului, sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că inteligența artificială le poate afecta mijloacele de trai și ridică noi probleme legate de drepturile de autor.

Amenințați cu alternativa: subtitrarea

Netflix le-a trimis o scrisoare acestor actori germani în care le spune că îngrijorările lor provin dintr-o neînțelegere a modului în care compania americană intenționează să utilizeze înregistrările și a invitat VDS la o discuție informală, a spus marți președinta asociației, Anna-Sophia Lumpe.

„Ei (reprezentanții Netflix, n.r.) încheie scrisoarea cu promisiunea că, dacă oamenii vor continua să boicoteze colaborarea cu ei, conținutul va fi difuzat în Germania cu subtitrare în limba germană”, în loc de dublare, a spus ea.

Anna-Sophia Lumpe nu a oferit cifre exacte privind amploarea boicotului, dar a precizat că „eforturile noastre și eforturile actorilor de dublaj generează o reacție”.

Un purtător de cuvânt al Netflix a confirmat existența scrisorii și a spus că compania ia în serios îngrijorările exprimate.

O nouă clauză contractuală

Potrivit VDS, care reprezintă aproximativ 600 de membri, noile contracte Netflix, introduse la începutul anului, stipulează că înregistrările pot fi utilizate pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială, fără a specifica dacă se va acorda o compensație.

Clauza a stârnit o reacție violentă, marea majoritate a actorilor de dublaj refuzând să accepte termenii, a spus Lumpe.

Asociația a însărcinat o firmă de avocatură să examineze contractul în raport cu confidențialitatea datelor, legea drepturilor de autor și Legea UE privind AI.

Contractele se bazează pe un acord încheiat de Netflix cu sindicatul actorilor BFFS în iunie, care prevede consimțământul explicit în scris pentru utilizarea oricărei replici vocale digitale generate de AI.

Cu toate acestea, BFFS afirmă că a omis intenționat regulile privind remunerarea pentru utilizările legate de AI pentru moment.

„Acest lucru se datorează faptului că, în prezent, nu există puncte de referință pentru o remunerație de bază adecvată”, a transmis sindicatul într-un comunicat publicat pe site-ul său, adăugând că dorește „să evite cu orice preț orice predeterminare nefavorabilă”.

