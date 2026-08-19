De la outsider la campion mondial: Documentarul despre legenda Formulei 1 care va intra pe Netflix în câteva zile

Platforma de streaming Netflix a anunțat că va difuza un documentar despre legenda Formulei 1, Michael Schumacher, pe 2 octombrie, scrie agenția germană de presă DPA.

Documentarul a fost realizat cu implicarea soției lui Schumacher, Corinna, și trece în revistă sezonul 1994, când pilotul german, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a câștigat primul dintre cele șapte titluri ale sale.

Accentul se pune pe parcursul lui Schumacher, de la outsider la campion mondial.

Sezonul din 1994 a fost marcat de succese sportive, de acuzații de fraudă la adresa echipei sale, Benetton, și de evenimente tragice, inclusiv accidentele fatale în care au fost implicați Roland Ratzenberger și triplul campion mondial Ayrton Senna, notează Agerpres.

Printre cei care își amintesc de acele evenimente se numără Corinna, fostul șef al echipei Benetton, Flavio Briatore, fostul director comercial din Formula 1, Bernie Ecclestone, fostul pilot David Coulthard și Willi Weber, managerul lui Schumacher de la acea vreme.

Documentarul abordează, de asemenea, începuturile așa-numitei „Schumi-manii” în Germania.

Schumacher l-a devansat pe britanicul Damon Hill, cu un singur punct, după controversata etapă finală a sezonului, desfășurată la Adelaide, în Australia, în 1994.

Schumacher, care are acum 57 de ani, nu a mai fost văzut în public de când a suferit un traumatism cranian grav în timp ce schia, în 2013.