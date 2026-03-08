Netflix întrerupe colaborarea cu Meghan Markle la 11 luni de la lansare

Meghan Markle într-o secvență din emisiunea ei „With Love, Meghan” de pe Netflix, FOTO: Netflix / Backgrid UK / Profimedia Images

Netflix a încheiat parteneriatul cu brandul de lifestyle al lui Meghan Markle. Un purtător de cuvânt al platformei de streaming a confirmat că ducesa de Sussex va continua să-și dezvolte „independent” brandul, potrivit Entertainment Weekly.

Meghan Markle, cunoscută şi sub numele de Ducesa de Sussex, şi-a dezvoltat brandul As Ever cu gigantul de streaming, lansându-l în primăvara anului trecut cu serialul Netflix „With Love, Meghan”.

Brandul a crescut pentru a include articole de uz casnic, cum ar fi gemuri, ceaiuri, vin şi miere şi se aşteaptă să continue şi după încheierea parteneriatului.

„As ever este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix, atât prin lansare, cât şi prin primul nostru an”, a declarat un purtător de cuvânt al As ever într-un comunicat publicat de CNN, citat de News.ro.

„Am experimentat o creştere semnificativă şi rapidă, iar As ever este acum pregătită să se descurce pe cont propriu. Avem un an interesant în faţă şi abia aşteptăm să împărtăşim mai multe”.

„Pasiunea lui Meghan pentru a însufleţi momentele de zi cu zi în moduri frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As ever şi suntem bucuroşi că am jucat un rol în aducerea la viaţă a acestei viziuni”, se arată în comunicat.

„Aşa cum s-a vrut întotdeauna, Meghan va continua să dezvolte brandul şi să-l ducă în următorul capitol în mod independent şi aşteptăm cu nerăbdare să sărbătorim modul în care ea continuă să aducă bucurie în familiile din întreaga lume”.

Înainte de a-l întâlni şi a se căsători cu Prinţul Harry în 2018, ea a avut un blog despre lifestyle intitulat Tig, care avea conţinut similar.

Cuplul locuieşte acum în Montecito, California, cu cei doi copii mici ai lor, Prinţul Archie, în vârstă de 6 ani, şi Prinţesa Lilibet, în vârstă de 4 ani.

„With Love, Meghan” a rulat timp de două sezoane anul trecut pe Netflix, cu un episod special de sărbători difuzat la începutul lunii decembrie.