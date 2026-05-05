Netflix face o mutare rară: anunță o lansare în cinematografe înainte cu două luni de intrarea pe streaming

Netflix a anunțat luni că va asigura distribuirea pe scară largă în cinematografe pentru noul film„Narnia” al regizoarei Greta Gerwig, lansând pelicula cu aproape două luni înainte de a-l pune la dispoziție pe platforma de streaming – în ceea ce constituie o premieră pentru gigantul din domeniul divertismentului, scrie AFP.

„Lumea din Narnia: Nepotul vrăjitorului” va fi lansat pe 12 februarie 2027 și va fi disponibil în streaming pe 2 aprilie, potrivit unui comunicat.

Platforma intenționa inițial să lanseze producția în format IMAX – un format de înaltă rezoluție conceput special pentru proiecția în cinematografe – în luna noiembrie a acestui an, cu o lună înainte de lansarea acesteia pe platforma de streaming.

Acuzată în mod regulat că ar fi „groparul” cinematografelor, platforma Netflix evită, în general, lansările masive pe marele ecran.

Când acceptă să lanseze un film în sălile de cinema, o face, de obicei, pe o perioadă foarte scurtă, fie pentru a face filmul eligibil la Oscaruri, fie pentru a realiza o campanie de marketing, notează AFP.

De exemplu, Netflix a lansat anul trecut filmul de animație „KPop Demon Hunters” într-un număr limitat de săli, după ce acesta a avut un succes răsunător pe platformă.

În ciuda acestei decizii privind „Narnia”, „nu există nicio schimbare în strategia noastră de lansare în cinematografe”, a dat asigurări Netflix, în urma unor solicitări de comentarii venite din partea publicației americane The New York Times.

Gigantul din domeniul serviciilor de streaming a dat însă recent semne care sugerează o mai mare flexibilitate.

Atunci când a încercat să achiziționeze Warner Bros Discovery, directorul general al Netflix, Ted Sarandos, a declarat că era dispus să respecte perioada de 45 de zile de difuzare în cinematografe pe care studioul o aplica înainte de a lansa filmele pe platformele de streaming.

În martie, după ce a cedat terenul în fața studiourilor Paramount în privința achiziționării Warner Bros, Ted Sarandos s-a întâlnit cu operatorii de cinematografe în cadrul unei reuniuni care nu a dus la nimic concret, dar care a fost salutată ca fiind „constructivă”.

Greta Gerwig, regizoarea filmului „Barbie”, care a avut un succes răsunător la box-office, a salutat decizia privind proiecția noului ei film în cinematografe.

„Colaborarea cu Netflix pentru a da viață acestui film a fost o experiență extraordinară, iar IMAX rămâne un partener incredibil”, a spus regizoarea, într-un comunicat de presă, adăugând că „abia așteaptă ca publicul să poată descoperi filmul în cinematografe”.

Blockbusterul ei este prima adaptare a romanului „Nepotul magicianului” de Clive Staples Lewis, autorul britanic care a scris „Cronicile din Narnia”.

Disney a produs deja trei filme bazate pe acest univers în anii 2000, dar acestea erau adaptări ale altor cărți.