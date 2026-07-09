Nevoile clienților se schimbă, iar piața asigurărilor începe să se adapteze

Pentru mulți clienți, asigurarea a fost în mod tradițional ceva necesar, dar nu întotdeauna ușor de înțeles sau de gestionat. Oamenii vor să știe ce cumpără, cât costă, cum pot plăti și dacă societatea din spatele poliței va fi de încredere atunci când contează.

În România, aceste așteptări au devenit și mai importante după o perioadă în care piața asigurărilor s-a confruntat cu volatilitate și presiune asupra încrederii clienților. Prețul contează în continuare, dar nu mai este singurul criteriu la care se uită clienții. Procesele mai simple, comunicarea mai clară, opțiunile flexibile de plată și o experiență generală mai fluidă devin parte din ceea ce oamenii așteaptă de la un asigurător.

Aici începe să se schimbe piața. Asigurătorii sunt evaluați nu doar prin produsele pe care le oferă, ci și prin modul în care sprijină clienții și partenerii în jurul acestor produse. Pentru brokeri, care continuă să joace un rol important în România, acest lucru înseamnă și colaborarea cu asigurători consecvenți, eficienți și capabili să aducă inovație practică în piață.

Hellas Direct este una dintre companiile care reflectă această schimbare. În ultimii ani, asigurătorul și-a construit prezența în România printr-o strategie concentrată pe soluții centrate pe client, operațiuni susținute de tehnologie, decizii bazate pe date și parteneriate pe termen lung în cadrul ecosistemului de asigurări.

Motivul pentru care această poveste este relevantă acum este faptul că această direcție a fost recent recunoscută din mai multe zone ale pieței. Hellas Direct a primit Insurance Impact Award în cadrul Financial Services Industry Awards. Compania a fost, de asemenea, recunoscută de Campion Broker, în cadrul Gala Campion 2026, pentru contribuția la dezvoltarea ecosistemului local de asigurări, iar Inter Broker i-a acordat distincția Long-lasting Partnership Recognition, marcând anii de colaborare și eforturile comune de a livra valoare clienților din România.

Aceste distincții arată că Hellas Direct este remarcată pentru modul în care și-a construit poziția în România: prin investiții continue în inovație, soluții practice pentru clienți, disciplină operațională și parteneriate gândite să reziste în timp.

În asigurări, progresul nu arată întotdeauna spectaculos din exterior. De multe ori, înseamnă ca lucrurile de zi cu zi să funcționeze mai bine. Procese mai clare. Opțiuni de plată mai flexibile. Răspunsuri mai rapid. Instrumente mai bune pentru parteneri. O coordonare operațională mai solidă. Mai puține fricțiuni pentru client.

Acesta este tipul de progres pe care Hellas Direct l-a urmărit în România. Abordarea companiei combină înțelegerea pieței locale cu experiența echipelor grupului din Grecia, cu obiectivul de a îmbunătăți felul în care asigurarea este experimentată de clienți și susținută de parteneri.

Un exemplu practic este FlexiPay, soluția de plată flexibilă a Hellas Direct. Aceasta le permite clienților să plătească asigurarea în tranșe, ajutându-i să gestioneze mai ușor costul poliței. Soluția răspunde unei nevoi reale din piață: accesibilitatea financiară. Pentru mulți oameni, modul în care este plătită o poliță de asigurare poate face o diferență semnificativă.

FlexiPay este doar un exemplu, dar surprinde ideea mai amplă. Inovația nu trebuie să fie complicată pentru a fi utilă. Uneori, este cu atât mai valoroasă atunci când rezolvă o problemă simplă, cu care clienții se confruntă în mod real.

„Inovația în asigurări contează doar atunci când creează valoare reală: pentru clienți, pentru parteneri și pentru piață în ansamblu”, a declarat Alexis Pantazis, cofondator și Director Executiv al Hellas Direct.

Pentru Hellas Direct, tehnologia nu este prezentată ca un scop în sine. Ea este folosită pentru a susține o experiență mai bună pentru clienți, operațiuni mai solide și o colaborare mai eficientă cu partenerii. Flexibilitatea la plată, deciziile bazate pe date și capabilitățile interne îmbunătățite indică același obiectiv: asigurări mai ușor de accesat, mai ușor de înțeles și mai bine adaptate nevoilor actuale ale clienților.

Rolul brokerilor rămâne esențial în acest model. Mulți clienți din România continuă să se bazeze pe brokeri atunci când aleg o asigurare. Aceștia îi ajută să înțeleagă opțiunile, să compare soluții și să ia decizii. Pentru Hellas Direct, parteneriatele cu brokerii fac parte din modul în care inovația ajunge în piață. Capabilitățile de tehnologie și produs sunt combinate cu expertiza de piață și relațiile cu clienții pe care brokerii le facilitează.

Acest lucru este important deoarece viitorul asigurărilor înseamnă utilitate, nu doar mai digitalizare. Clienții își doresc viteză, dar și claritate. Își doresc flexibilitate, dar și încredere. Își doresc acces mai simplu, dar și siguranța că asigurătorul și partenerii săi îi pot sprijini corect.

Distincțiile recente primite de Hellas Direct sugerează că această abordare câștigă vizibilitate în România. Strategia companiei conectează inovația, experiența clientului, excelența operațională și parteneriatele pe termen lung, cu obiectivul de a contribui la o piață de asigurări mai puternică și mai accesibilă.

Pe măsură ce sectorul continuă să evolueze, companiile care se vor remarca vor fi, cel mai probabil, cele care pot face asigurările să pară mai puțin complicate și mai de încredere. Dezvoltarea Hellas Direct în România arată cum această schimbare începe deja să prindă contur.

Articol susținut de Hellas Direct