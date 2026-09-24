New York continuă ofensiva împotriva piețelor de predicții și dă în judecată Polymarket

Procuroarea generală a statului american New York a dat în judecată Polymarket, joi, intensificând lupta pe care o poartă împotriva piețelor de predicții, potrivit Reuters.

Letitia James, care acuză industria că încalcă legile statului privind jocurile de noroc ilegale, a depus cererea la aproape două luni după ce a intentat un proces similar împotriva Kalshi, rivalul Polymarket.

În aprilie, ea a inițiat acțiuni similare împotriva altor doi operatori de piețe de predicții, Coinbase Financial Markets și Gemini Titan.

Cazul intentat de James împotriva Polymarket este doar cel mai recent demers al statelor americane împotriva unei industrii a cărei popularitate a crescut după ce s-a descurcat mai bine decât sondajele de opinie în a anticipa că republicanul Donald Trump urma să o învingă pe democrata Kamala Harris la alegerile prezidențiale americane din 2024.

Dispută între guvernul federal și state

Statele în cauză sunt în conflict cu administrația Trump, în condițiile în care Commodity Futures Trading Commission, o agenție independentă a guvernului federal, revendică autoritatea exclusivă în reglementarea piețelor de predicții.

Curțile federale de apel au opinii împărțite în ceea ce privește instituția care ar trebui să supravegheze această industrie, ceea ce ridică posibilitatea unei intervenții a Curții Supreme a SUA.

Polymarket este o platformă online care permite utilizatorilor săi parieze pe diferite evenimente sportive, culturale sau chiar pe alegeri, care funcționează ca o „bursă” a predicțiilor.

Platforma a fost interzisă în România în octombrie 2025, după ce Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a observat „creșteri explozive a activității pe această platformă în perioada alegerilor”.