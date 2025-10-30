Polymarket, interzis în România. Platforma permitea pariuri privind câștigătorii în alegeri. ONJN: Peste 600 de milioane de dolari în tranzacții la prezidențiale din România

Polymarket a fost adăugat pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, anunță joi Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc într-un comunicat de presă.

Polymarket este o platformă online care permite utilizatorilor săi să ofere pariuri pentru diferite evenimente, cu cote stabilite de ei. În esență, funcționează ca o „bursă” a pariurilor în care utilizatorii pot licita pe diferite evenimente. Probabilitățile sunt calculate apoi în funcție de volumul tranzacțiilor pe deznodământul unui eveniment anume.

Cel mai recent a anticipat corect câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025, ceea ce a dus la o anchetă a Institului Nobel privind o posibilă scurgere de informații.

ONJN motivează decizia luată în ședința de miercuri de a adăuga Polymarket pe lista site-urilor neautorizate prin faptul că a descoperit „creșteri explozive a activității pe această platformă în perioada alegerilor”.

„Conform datelor publice disponibile chiar pe această platformă, în timpul alegerilor prezidențiale din România, valoarea totală a tranzacțiilor efectuate („volumul tranzacționat”) a depășit 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din București, volumul a depășit deja 15 milioane de dolari”, explică Oficiul.

Prin „volum tranzacționat”, ONJN precizează că nu se referă la sume efectiv pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor între utilizatori, prin care aceștia au mizat și schimbat poziții financiare în funcție de rezultatul unui eveniment viitor.

Cum explică ONJN catalogarea ca platformă de jocuri de noroc

ONJN precizează că deși Polymarket se prezină ca „platformă de trading pe evenimente” sau o „piață de predicții”, din punct de vedere juridic și funcțional aceasta îndeplinește toate criteriile unui pariu ceea ce permite catalagorea de activități de jocuri de noroc fără licență.

„Diferența constă doar în soluția tehnologică sub care este prezentată platforma (blockchain / tokenizare), însă nu există o diferență de substanță juridică. Platforma nu intermediază investiții, ci organizează pariuri între participanți, fără licență și fără supraveghere”, explică ONJN.

Polymarket este blocată și în Statele Unite și mai multe state europene, precum Belgia, Franța sau Polonia.