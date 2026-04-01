New York Times dă afară un colaborator prins că a folosit AI să scrie o recenzie de carte

Jurnalistul Alex Preston a folosit un instrument de inteligență artificială pentru a scrie o cronică a cărții „Watching Over Her” de Jean-Baptiste Andrea. Recenzia scrisă cu AI avea similitudini cu o altă cronică scrisă la aceeași carte de un jurnalist de la The Guardian, scrie publicația britanică.

După ce un cititor al ziarului „The New York Times” a semnalat similitudini între cele două recenzii, NY Times a demarat o investigație internă și ulterior a decis să renunțe la colaborator. Alex Preston a recunoscut că a folosit AI pentru a-l ajuta la redactarea recenziei și că nu a observat secțiunile preluate din The Guardian înainte de a o trimite spre publicare.

Marți, Preston a transmis o declarație ziarului The Guardian în care a spus că este „extrem de jenat” și că a „făcut o greșeală gravă”.

Preston a scris șase recenzii pentru NY Times între 2021 și 2026, dar a declarat pentru New York Times că nu a folosit inteligența artificială pentru a-l ajuta la redactarea niciunui alt articol.