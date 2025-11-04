New York, Virginia, New Jersey: cinci voturi cruciale în SUA vor arăta ce simt americanii după un an cu Trump

New York-ul își alege marți următorul primar, într-o luptă purtată între un democrat progresist mai tânăr și un membru al vechii gărzi a partidului. Statele Virginia și New Jersey își aleg și ele guvernatorii, iar rezultatul acestor alegeri ar putea fi un indicator pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului, care vor avea loc de anul viitor, scriu Reuters și Financial Times.

Alegătorii americani merg marți la urne pentru o serie de alegeri statale și locale care vor lua pulsul politic la aproape un an de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Sute de funcții în administrația locală, de la membri ai consiliilor școlare și consilieri municipali la judecători, primari și guvernatori, vor fi alese prin vot în zeci de state din America.

Însă scrutinele din cinci state vor avea o importanță națională, oferind cel mai clar semnal de până acum cu privire la modul în care republicanii și democrații sunt percepuți de electorat, cu un an înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 2026, când controlul asupra ambelor camere ale Congresului va fi pus în joc.

New York

Cea mai urmărită competiție se va desfășura în New York, unde socialistul democrat Zohran Mamdani pare pe cale de a reuși o ascensiune remarcabilă de la statutul de nou-venit în politică la lider al celui mai mare oraș din America.

Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a șocat establishmentul politic în iunie, când i-a învins, printre alții, pe fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, și pe actualul primar al orașului New York, Eric Adams, în alegerile primare ale Partidului Democrat.

Cuomo a decis să candideze la alegerile generale din noiembrie ca independent, dar mai multe sondaje recente au arătat că Mamdani are un avans de două cifre față de fostul guvernator. Candidatul republican, Curtis Sliwa, se află de mult timp pe locul al treilea în sondaje, la distanță mare.

Cumo a redus diferența în ultimele zile de campanie. Iar Trump s-a aruncat în luptă de partea sa, îndemnând alegătorii republicani să nu voteze pentru candidatul republican, și să-l aleagă în schimb pe fostul guvernator al statului.

Trump a spus că Mamdani este un „comunist” și a amenințat că va retrage finanțarea federală pentru orașul New York dacă acesta va câștiga alegerile.

Mamdani este un candidat controversat și în propriul partid. Platforma sa politică, axată pe reducerea costului de trai, cu o extindere radicală a serviciilor publice finanțate prin creșterea impozitelor pentru cei bogați și corporații, precum și criticile aspre la adresa Israelului, au scos la iveală fisuri profunde în cadrul Partidului Democrat.

Virginia

Scrutinul pentru postul de guvernator al statului Virginia este unul dintre cele mai așteptate. Având loc la un an după alegerile prezidențiale, acesta este considerat de mult timp un indicator electoral cheie al stării de spirit a alegătorilor.

Acum patru ani, fostul director executiv al Carlyle Group, republicanul Glenn Youngkin, a șocat establishmentul politic când l-a învins pe politicianul democrat Terry McAuliffe într-un stat în care fostul președinte Joe Biden câștigase cu 10 puncte cu doar un an înainte.

Acum însă, democrații par pregătiți să recâștige funcția de guvernator. Fosta congresmenă democrată Abigail Spanberger o conduce constant în sondaje, cu un avans confortabil, pe adversara sa republicană, Winsome Earle-Sears, actuala viceguvernatoare, scrie Financial Times.

Kamala Harris l-a învins pe Trump în Virginia în noiembrie anul trecut cu o diferență de aproximativ șase puncte procentuale.

Spanberger, o politiciană moderată care a fost ofițer CIA înainte de a fi aleasă în Congres în 2018, pare să fi reușit să se distanțeze de un scandal politic în care a fost implicat Jay Jones, candidatul democrat la funcția de procuror general al statului.

National Review Online a dezvăluit luna trecută că Jones a trimis mesaje în care mărturisea că visează la uciderea adversarilor politici, și, deși și-a cerut scuze pentru mesaje, nu s-a retras din cursă.

New Jersey

New Jersey este celălalt stat care organizează alegeri pentru postul de guvernator la un an după alegerile prezidențiale.

Acum patru ani, fostul legiuitor republican Jack Ciattarelli a fost la un pas de a-l învinge pe actualul guvernator democrat Phil Murphy, care a câștigat realegerea cu o marjă mică de trei puncte.

Competiția din acest an ar putea fi și mai strânsă, ultimele sondaje arătând că Ciattarelli – care candidează pentru a treia oară la funcția de guvernator – se află aproape la egalitate cu adversara sa democrată, congresmana Mikie Sherrill.

La fel ca în Virginia, Harris l-a învins pe Trump cu șase puncte în New Jersey în noiembrie anul trecut. Însă alegătorii din acest stat se plâng de costul ridicat al vieții și nu au o opinie favorabilă despre Murphy, guvernatorul aflat pe picior de plecare.

Ciattarelli a descris-o pe Sherrill ca fiind o continuatoare a guvernării lui Murphy, în timp ce ea a încercat să-și lege adversarul de Trump.

New Jersey a fost unul dintre statele americane cu cele mai mari oscilații în favoarea lui Trump în alegerile prezidențiale de anul trecut. Dar rămâne unul în care democrații au un avantaj enorm: ultimele cifre oficiale arată că aproximativ 850.000 de alegători în plus sunt înregistrați acolo ca democrați decât republicani.

Ciattarelli va avea nevoie de o prezență ridicată la vot din partea republicanilor înregistrați și va trebui să câștige simpatia independenților și a democraților nemulțumiți, dacă vrea să provoace o surpriză.

Pennsylvania

Cel mai mare stat-cheie din SUA, Pennsylvania este împărțit aproape în mod egal între democrați și republicani și este considerat de mult timp un indicator politic crucial.

Deși guvernatorul democrat al statului, Josh Shapiro, se bucură de un rating de aprobare remarcabil de ridicat, de 60%, potrivit ultimului sondaj Quinnipiac, Trump a câștigat statul cu aproape două puncte în noiembrie anul trecut.

Cele două tabere vor fi puse din nou la încercare marți, când trei judecători susținuți de democrați din Curtea Supremă a statului vor fi supuși unui vot neobișnuit de controversat cu privire la reînnoirea mandatului lor de 10 ani.

Aceste așa-numite voturi de „menținere” nu au fost urmărite îndeaproape în trecut și rareori au dus la demiterea judecătorilor din funcție.

Însă voturile din acest an au căpătat o importanță deosebită, cele două partide investind milioane de dolari în publicitate pentru a convinge alegătorii să le susțină cauza.

Curtea s-a pronunțat asupra unor chestiuni de importanță națională și statală majoră și poate juca un rol important în trasarea hărților electorale pentru Congres sau certificarea rezultatelor alegerilor.

Potrivit firmei de monitorizare AdImpact, democrații au cheltuit 13,4 milioane de dolari pe reclame politice pentru votul de „menținere” — depășind cu mult cheltuielile republicanilor, care au aruncat în joc 2,8 milioane de dolari.

Democrații de la nivel statal și național au făcut campanie pentru un vot „da” în vederea menținerii judecătorilor, în timp ce grupurile republicane, inclusiv organizații legate de miliardarul Jeff Yass, au cerut un vot „nu”.

Curtea Supremă de Justiție a statului are în prezent cinci judecători susținuți de democrați și doi judecători susținuți de republicani. Dacă toți cei trei pierd, curtea supremă ar fi probabil blocată în proporție de 2-2 până la sfârșitul anului 2027.

California

Marți, alegătorii din California vor avea ocazia să aprobe „Propunerea 50”, un amendament la constituția statului care ar permite redesenarea districtelor electorale ale statului pentru Congres.

Referendumul este organizat la inițiativa democraților, care vor practic să redeseneze harta și să redistribuie electoratul pentru a câștiga – potențial – cinci noi mandate în Congres.

Este un plan elaborat ca răspuns la o inițiativă a republicanilor, care în Texas, la inițiativa lui Trump, au redesenat harta electorală pentru a câștiga, potențial, cinci mandate noi în Camera Reprezentanților.

Newsom a declarat în weekend că este „profund încrezător” că măsura va fi adoptată.

„Observăm o înțelegere și o recunoaștere copleșitoare a ceea ce este în joc”, a declarat el pentru NBC News. „(Trump) nu se joacă. El schimbă regulile. El schimbă jocul pentru că știe că va pierde dacă toate lucrurile sunt egale. Nu se aștepta ca California să răspundă cu aceeași monedă.”