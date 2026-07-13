„Nicio cale de ieșire”. Mărturie din infernul fatal al barului devastat de flăcări în Bangkok

O supraviețuitoare a incendiului care a devastat barul din Bangkok, în care au murit cel puțin 27 de persoane duminică seara, a povestit că a scăpat de flăcări cu câteva secunde înainte, pentru că a ieșit afară să fumeze, scrie Reuters.

„S-a auzit o explozie – o explozie foarte rapidă… Nu era absolut nicio cale de ieșire”, le-a spus Usa Tadsree, în vârstă de 41 de ani, reporterilor, adăugând că cele două prietene ale sale au murit când focul a cuprins popularul bar Rong Beer Na Lat Phrao din capitala thailandeză, în jurul miezului nopții.

Ea a povestit că stătea pe stradă în timp ce echipele de salvare scoteau cadavrul unei prietene cu care, cu câteva momente înainte, băuse și ascultase muzică în voie, fața acesteia fiind acoperită cu o pânză albă.

„Mi-am pierdut mințile”, a spus ea. „Părea că doarme.”

Incendiul – unul dintre cele mai grave din istoria recentă a Thailandei – a rănit, de asemenea, cel puțin alte 70 de persoane, multe dintre ele în stare critică, și a fost comparat cu incendiul de Revelion care a ucis 40 de tineri care petreceau într-un bar aglomerat din Crans-Montana, Elveția.

Poliția thailandeză a anunțat că investighează posibile neglijențe, inclusiv blocarea ieșirilor de urgență, pe măsură ce oamenii se înghesuiau să fugă din localul în flăcări, de unde focul izbucnea pe o ușă.

Autoritatea municipală pentru gestionarea dezastrelor a transmis că, potrivit evaluării inițiale, incendiul ar fi putut fi provocat de un scurtcircuit electric la un aparat de aer condiționat montat pe tavan, în timp ce poliția a menționat că ar fi putut exista probleme legate de ieșirile de urgență, de suprasolicitarea rețelei electrice și de utilizarea materialelor inflamabile.

Muzician ucis

Printre oamenii adunați duminică la barul din Bangkok se aflau muzicieni, un șofer de taxi și tineri veniți din afara orașului în căutarea unui loc de muncă.

Luni dimineață, prietenii și rudele victimelor se adunaseră la Institutul de Medicină Legală, unde fuseseră aduse cadavrele pentru identificare.

„Dacă cineva l-a găsit pe fiul meu la vreun spital, vă rog să mă anunțați”, a spus Jansuda Tanla, în vârstă de 41 de ani, printre lacrimi, descriind tatuajul pe care îl avea fiul ei. „Am un singur fiu”, a adăugat femeia.

Fiul ei, Din, în vârstă de 27 de ani, solist într-o formație thailandeză de pop-rock, cânta la bar în momentul în care a izbucnit incendiul, a povestit ea.

„Nu a reușit să-și termine școala profesională, așa că s-a apucat de cântat”, a spus femeia. „I-am spus să încerce. Aveam datorii… iar el a reușit să le achite pentru mine.”

Între timp, a fost confimat decesul pianistului trupei, Kwang, a declarat pentru Reuters prietenul acestuia, Sakhon „M” Meeplian, tot un muzician.

Vorbind la institutul medico-legal, el a spus că Kwang era un muncitor harnic care își completa veniturile cu spectacole muzicale.

„Ca muzician, sunt foarte șocat”, a spus el. „Ar fi bine ca localurile să aibă mai multe ieșiri. Muzicienii cântă pentru a câștiga bani pentru familiile lor, niciunul dintre noi nu voia să sufere pierderi de genul acesta.”

Un șofer de taxi și tată a doi copii, pe nume Li, a murit și el în incendiu, împreună cu partenera lui.

„Li era foarte drăguț”, a spus Nid, mama partenerei lui, care se afla acolo pentru a ajuta la identificarea cadavrelor. „Îi ducea pe elevi cu mașina gratuit.”

„Am vrut să mă duc să-mi ajut fratele, dar nu am putut intra”

Mai multe persoane din rândul victimelor se deplasaseră la Bangkok în căutarea unui loc de muncă, angajându-se de obicei ca ospătari.

Printre aceștia se număra și Pongpaset Pongpanee, un migrant în vârstă de 21 de ani din țara vecină, Laos, care lucra la bar alături de fratele lui, Kaewudon Pongpanee.

Kaewudon, în vârstă de 24 de ani, a povestit că a luat un extinctor ca să încerce să stingă flăcările care îl țineau pe fratele său mai mic înăuntru.

„Am auzit oameni țipând. Am vrut să mă duc să-mi ajut fratele, dar nu am putut intra”, a spus el. „Era fum, praf și căldură.”

O altă victimă, Sittipong Chaiyo, în vârstă de 23 de ani, din provincia Ubon Ratchathani, se afla în Bangkok de doar o lună și lucra, de asemenea, ca ospătar. Se afla la bar împreună cu prietenii, a spus sora lui.

„Am văzut știrile, așa că familia mea mi-a spus să vin să văd ce s-a întâmplat. A murit sufocat”, a spus Kanyawan Bunruangthong.

„Mama mea este foarte tristă”, a spus ea. „Nu ar fi trebuit să se întâmple așa ceva.”