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Actualitate

Nicio reacție încă de la Cotroceni, după dezvăluirile despre Pahonțu. Nicușor Dan intenționează să facă azi o conferință de presă la Chișinău, cu presa română

Maria Ionescu
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Președintele Nicușor Dan nu a avut nicio reacție oficială la o zi de la publicarea investigației Recorder și a dezvăluirilor Snoop despre șeful SPP, Lucian Pahonțu.