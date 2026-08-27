Nicio reacție încă de la Cotroceni, după dezvăluirile despre Pahonțu. Nicușor Dan intenționează să facă azi o conferință de presă la Chișinău, cu presa română

Președintele Nicușor Dan nu a avut nicio reacție oficială la o zi de la publicarea investigației Recorder și a dezvăluirilor Snoop despre șeful SPP, Lucian Pahonțu.

Aflat miercuri în vizită la Chișinău, șeful statului intenționează să facă o conferință de presă cu presa română. Întâlnirea este preconizată pentru finalul zilei, iar Nicușor Dan intenționează să răspundă la întrebări pe toate temele, potrivit informațiilor HotNews din surse la curent cu programul preșdintelui.

Nicușor Dan este în vizită oficială în Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței.

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau contra regimului Ceaușescu.

Snoop: Generalul Pahonțu nu a depus nici acum, după 18 ani de la intrarea în vigoare a legii, declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică

De asemenea, site-ul de investigații Snoop a descoperit cum au subminat Lucian Pahonțu și SPP procesul legal, astfel ca timp de 18 de ani generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie, albă sau neagră, privind calitatea de lucrător al Securității.

Verificarea din oficiu a lui Pahonțu de către CNSAS nu a început „cu prioritate”, în 2008, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a deconspirării.

Motivul? Iată răspunsul primit de Snoop de la CNSAS și explicat pe etape ale procesului de verificare.

CNSAS poate demara verificarea din oficiu doar dacă Pahonțu depune o declarație pe proprie răspundere, impusă de lege, a argumentat Consiliul.

Prin aceasta, șeful SPP ar trebui să-și asume, sub sancțiunea falsului în declarații, dacă a fost sau nu lucrător sau colaborator al Securității.

Declarațiile șefilor de servicii și ale adjuncților lor trebuie depuse la „șeful instituției din care fac parte”, conform legii. Adică generalul Lucian Pahonțu trebuia să depună declarația la directorul SPP Lucian Pahonțu, în 30 de zile de la numirea în funcție, spune legea.

Deși lipsa declarației a împiedicat verificarea din oficiu, aceasta a început la cererea unei persoane fizice. Cercetarea durează de 18 ani, pentru că presupune verificări în arhivele altor instituții, care nu trimit mereu informațiile, a descoperit site-ul de investigații Snoop.

Iar legea nu spune ce instituție ar trebui să aplice sancțiuni și nici nu le precizează.

Lucian Pahonțu, la masă cu Nicușor Dan

În prima conferință de presă de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de reporterul HotNews dacă apreciază că „a deține 20 de ani funcția de șef de serviciu secret este eficient în privința standardului democratic al funcționării serviciilor secrete?”. A răspuns că „evaluează”.

Lucian Pahonțu a apărut recent într-o fotografie stând la masă cu președintele Nicușor Dan, Rareș Bogdan, europarlamentarul liberal anti-Bolojan, Eugen Tomac și Victor Negrescu (PSD). Fotografia a fost surprinsă în perioada negocierilor pentru un nou guvern, după ce cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.