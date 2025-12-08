Niciun candidat nu a fost admis la concursul pentru postul de director al Teatrului Național București

Niciunul dintre cei trei candidați la concursul de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti nu a fost admis în etapa interviului, a anunțat Ministerul Culturii, citat de News.ro. Notele obținute au fost 5,74, 6,83 și 6,58, sub pragul minim de promovare.

Nota de promovare este minim 7, conform art. 19 alin. (3) din OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.

După decesul regretatului actor Ion Caramitru, manager interimar al TNB a fost Ioan Onisei, care a murit în februarie 2022. Apoi, funcția a fost preluată de Mircea Rusu, iar în aprilie 2023 de George Călin, potrivit Digi24.ro.

Concursuri similare au fost organizate în ultima perioadă la mai multe instituții din subordinea Ministerului Culturii, însă la cele ajunse în faza finală niciun candidat nu a fost declarat admis, notează Radio România Cultural. La Opera Națională Română din Iași, deși trei candidați au avut note peste 7 în prima etapă, la interviu au pierdut până la două puncte, iar niciunul nu a fost admis, potrivit Ministerului Culturii.

La Muzeul Național „Brukenthal”, comisia a constatat imposibilitatea finalizării interviului pentru ambii candidați, urmând reluarea procedurii.

În aceeași situație de interimat se află și toate teatrele din subordinea Primăriei Municipiului București, potrivit sursei menționate anterior.

Teatrul Excelsior este în continuare fără manager, după ce contractul de manager interimar al regizorului Vlad Cristache a expirat pe 30 noiembrie 2025. Primarul interimar Stelian Bujduveanu nu l-a prelungit inițial, dar la presiunea publică a acceptat prelungirea, însă regizorul Vlad Cristache a refuzat și teatrul funcționează de o săptămână fără conducere.