Nicolas Cage a dezvăluit că și-a schimbat în acte numele pentru a se distanța de familia sa celebră

Nicolas Cage afirmă că a adoptat anul trecut numele său de scenă drept nume legal și spune că ar prefera să fie patriarhul propriei sale familii decât „vărul bufon” al unei familii „regale” de la Hollywood, relatează revista People.

„Sunt Nick Cage. Mi-am schimbat legal numele anul trecut”, a declarat actorul născut Nicolas Kim Coppola.

Cage, în vârstă de 62 de ani, este fiul regretatului August Coppola, fratele mai mare al lui Francis Ford Coppola și al Taliei Shire, actrița americană care a jucat-o pe Connie Corleone în filmele „Nașul” și pe Adrian în primele lungmetraje „Rocky”.

Printre alți membri celebri ai familiei Coppola se numără actrița și regizoarea Sofia Coppola, fiica lui Francis, și actorul și muzicianul Jason Schwartzman, fiul Taliei Shire.

Părinții lui August, Francis și Talia au fost compozitorul Carmine Coppola, care a compus muzica pentru multe dintre filmele lui Francis, și Italia Coppola.

Cage a apărut pe genericele tuturor filmelor sale drept Nicolas Cage, cu excepția lungmetrajului „Colegiul Ridgemont” din 1982.

Nicolas Cage, Francis Ford Coppola, Sofia Coppola și mama sa Eleanor, fotografiați cu ani în urmă, FOTO: Vince Bucci / Getty images / Profimedia

Nicolas Cage, dezvăluiri în ziua lansării primului serial din cariera sa

„Sunt Nick Cage în viața de zi cu zi și sunt Nick Cage în fața camerei. E mai bine să fiu patriarhul propriei mele mici familii decât vărul bufon aflat la marginea familiei altcuiva, așa că am decis că voi merge până la capăt și voi fi «Cage»”, a declarat acum actorul într-un interviu acordat revistei Variety. Actorul obișnuiește să se refere la sine în interviuri drept „Nick Cage”, din comentariile sale ulterioare înțelegându-se că în acte și-a schimbat doar numele de familie, nu și prenumele.

El a explicat că la începutul carierei și-a ales numele de familie după Luke Cage, un personaj fictiv din universul benzilor desenate Marvel, și după artistul avangardist american John Cage. De asemenea, căuta un nume „scurt și simplu”, asemănător cu James Dean.

„M-am gândit: bine, voi păstra numele «Nicolas», pentru că tatăl meu mi-a dat numele Nicolas – cu ortografia franceză, lucru care m-a frustrat mereu, pentru că toată lumea adaugă un «h»”, a explicat Cage. „Nu știu de ce mi-a dat ortografia franceză! Dar asta a făcut”, a adăugat el în interviul publicat miercuri de Variety.

El a acordat în ultima perioadă mai multe interviuri pentru a promova „Spider-Noir”, primul serial din cariera sa.

Noul serial live-action, lansat în streaming miercuri pe Amazon Prime Video, se bazează pe benzile desenate Marvel „Spider-Man Noir” și spune povestea lui Ben Reilly – un detectiv particular dur și cinic din New York-ul anilor 1930, interpretat de Cage.

Pe lângă că este primul serial din cariera actorului premiat cu Oscar, el marchează și o altă premieră: este prima serie care a fost filmată atât color, cât și alb-negru, putând fi văzut în ambele variante pe Amazon Prime Video.