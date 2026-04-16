Nicolas Cage va juca în continuarea unui film de mare succes din 2024

Nicolas Cage, la premiera de la Los Angeles a filmului „Longlegs” din 2024, FOTO: Richard Shotwell / AP / Profimedia

Nicolas Cage și regizorul american Osgood Perkins vor face un al doilea film „Longlegs”, după ce lungmetrajul original lansat cu doi ani în urmă s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe, relatează Variety.

Paramount Pictures a achiziționat drepturile pentru noul proiect după ce thrillerul despre un agent FBI ce vânează un criminal în serie misterios care a supraviețuit unei întâlniri cu acesta în copilărie a fost un succes uriaș în 2024 pentru studioul independent Neon.

Filmul, destinat cu precădere publicului adult, a obținut încasări totale de peste 127 de milioane de dolari la nivel mondial, dintre care 74 de milioane în cinematografele din America de Nord și 53 de milioane în restul lumii, potrivit boxofficemojo.

Încasările au fost peste orice așteptări pentru un film de groază, chiar și unul psihologic, care nu face parte dintr-o franciză consacrată precum „Scream” sau „Halloween”. Succesul a fost cu atât mai mare, având în vedere că lungmetrajul semnat de Perkins a avut parte de un buget de producție de doar 10 milioane de dolari.

Continuarea filmului „Longlegs” va fi regizată tot de Osgood Perkins

„Am reușit să scoatem la capăt ceva cu adevărat special, lucrând alături de echipa creativă a filmului. Poți realiza ceva cu adevărat extraordinar când începi un film pe atât de original ca acesta și îl combini cu o campanie de marketing personalizată gândită din timp”, declara la momentul respectiv Elisa Federoff, directorul pentru distribuire al Neon.

Variety notează că succesul a consolidat statutul lui Perkins, acum în vârstă de 51 de ani, drept un maestru al filmelor de groază, după ce anterior semnase titluri precum „The Blackcoat’s Daughter” (2015), „I Am the Pretty Thing That Lives in the House” (2016) sau„Gretel & Hansel” (2020).

A fost, de asemenea, un succes major și pentru actrița americană Maika Monroe, care a jucat rolul agentului FBI ce-l vânează pe criminalul poreclit „Longlegs”.

Perkins va scrie și regiza și noul film „Longlegs”, care nu a primit deocamdată un titlu oficial. Lungmetrajul original a fost distribuit în România sub numele de „Longlegs: Colecționarul de suflete”.

Nicolas Cage va putea fi văzut în curând și într-un serial

Întrucât proiectul este într-un stadiu incipient, e aproape exclus ca noul lungmetraj „Longlegs” să apară în sălile de cinema mai devreme de 2027.

Însă Cage, unul dintre cei mai prolifici actori de la Hollywood, va putea fi văzut în curând într-un serial inedit care urmează să fie lansat în streaming.

El va fi protagonistul serialului „Spider-Noir”, o reinterpretare în stilul cinematografiei noir a supereroului Spider-Man, cu acțiunea în New York City în timpul Marii Crize Economice. Serialul va avea premiera pe platforma Amazon Prime Video în data de 27 mai.

Spectatorii vor putea viziona „Spider-Noir” în două moduri, în „alb-negru autentic” și „culori reale”, în funcție de preferințele lor.