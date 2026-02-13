Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Primul serial cu Nicholas Cage în rolul principal va putea fi văzut pe ecrane în două feluri

HotNews.ro
VIDEO Primul serial cu Nicholas Cage în rolul principal va putea fi văzut pe ecrane în două feluri
Scenă din serialul Spider-Noir. Captură YouTube / Prime Video

Nicolas Cage va apărea în primul său rol principal într-un serial TV când „Spider-Noir” va avea premiera în mai, potrivit Sony și Prime Video, preluate de Reuters.

Serialul este o reinterpretare a supereroului Spider-Man, cu acțiunea în New York City în timpul Marii Crize Economice, și va avea premiera pe 27 mai.

În teaserele lansate joi (unul alb-negru și unul în „culori reale”, Cage este văzut folosindu-și abilitățile de a arunca pânze de păianjen în timp ce îl interpretează pe Ben Reilly, un detectiv particular care se confruntă cu trecutul său după o tragedie personală.

În distribuție apar și actori precum Lamorne Morris cunoscut pentru serialul „New Girl” sau Li Jun Li ce a jucat în filmul nominalizat la Oscar „Sinners”.

Spectatorii vor putea viziona „Spider-Noir” în două moduri, în „alb-negru autentic” și „culori reale”, în funcție de preferințele lor.

Serialul cu Nicholas Cage va marca și o altă premieră

„Spider-Noir” este prima serie live-action din Spider-Verse și oferă Amazon o bucată din „plăcinta” Marvel.

Sony a introdus anterior o versiune animată a personajului Spider-Noir, cu vocea lui Cage, în filmul câștigător al premiului Oscar din 2018 „Spider-Man: Into the Spider-Verse”, care explorează numeroși oameni-păianjen din universuri diferite.

În ianuarie, Netflix și Sony Pictures Entertainment au încheiat un nou acord care va aduce filme precum „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” clienților gigantului de streaming din întreaga lume, după ce acestea vor rula în cinematografe.

În cadrul acordului pe mai mulți ani, Netflix devine destinația exclusivă de streaming a filmelor Sony Pictures după lansarea lor în cinematografe și lansarea video la cerere pentru primele 18 luni, după care acestea vor ajunge la Disney.

Citește și

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro