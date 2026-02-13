VIDEO Primul serial cu Nicholas Cage în rolul principal va putea fi văzut pe ecrane în două feluri

Nicolas Cage va apărea în primul său rol principal într-un serial TV când „Spider-Noir” va avea premiera în mai, potrivit Sony și Prime Video, preluate de Reuters.

Serialul este o reinterpretare a supereroului Spider-Man, cu acțiunea în New York City în timpul Marii Crize Economice, și va avea premiera pe 27 mai.

În teaserele lansate joi (unul alb-negru și unul în „culori reale”, Cage este văzut folosindu-și abilitățile de a arunca pânze de păianjen în timp ce îl interpretează pe Ben Reilly, un detectiv particular care se confruntă cu trecutul său după o tragedie personală.

În distribuție apar și actori precum Lamorne Morris cunoscut pentru serialul „New Girl” sau Li Jun Li ce a jucat în filmul nominalizat la Oscar „Sinners”.

Spectatorii vor putea viziona „Spider-Noir” în două moduri, în „alb-negru autentic” și „culori reale”, în funcție de preferințele lor.

Serialul cu Nicholas Cage va marca și o altă premieră

„Spider-Noir” este prima serie live-action din Spider-Verse și oferă Amazon o bucată din „plăcinta” Marvel.

Sony a introdus anterior o versiune animată a personajului Spider-Noir, cu vocea lui Cage, în filmul câștigător al premiului Oscar din 2018 „Spider-Man: Into the Spider-Verse”, care explorează numeroși oameni-păianjen din universuri diferite.

În ianuarie, Netflix și Sony Pictures Entertainment au încheiat un nou acord care va aduce filme precum „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” clienților gigantului de streaming din întreaga lume, după ce acestea vor rula în cinematografe.

În cadrul acordului pe mai mulți ani, Netflix devine destinația exclusivă de streaming a filmelor Sony Pictures după lansarea lor în cinematografe și lansarea video la cerere pentru primele 18 luni, după care acestea vor ajunge la Disney.