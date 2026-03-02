Al șaptelea film al unei francize cunoscute a stabilit un record de încasări la lansare, dar abia ia o notă de trecere

Ghostface încă mai atrage spectatori în sălile de cinema, în pofida faptului că franciza „Scream” a ajuns acum la al șaptelea său film. Mai mult, noul lungmetraj a stabilit un record de încasări pentru franciză, obținând venituri de 64,1 milioane de dolari doar la box office-ul nord-american în weekendul său de debut, relatează Variety.

Revista specializată în industria divertismentului subliniază că este un start „înfricoșător” de bun pentru noul titlu al acestei francize vechi de 30 de ani, unul care depășește considerabil deschiderea din 2023 a „Scream 6”. Acesta deținea anterior recordul pentru cel mai bun weekend de lansare, cu încasări de 44,4 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood.

„Scream 7” a încasat alte 33,1 milioane de dolari pe piețele internaționale, ajungând la un total global de 97,2 milioane de dolari. Deși noul lungmetraj are cel mai mare buget din seria de filme, de 45 de milioane de dolari, el își va recupera cu ușurință investiția în perioada de rulare în cinematografe.

Sălile de cinema păstrează în mod obișnuit jumătate din sumele provenite din vânzarea de bilete, iar bugetul de producție nu include și costurile de marketing, motive pentru care analiștii consideră că filmele au de regulă nevoie de venituri de cel puțin 2,5 ori mai mari decât costul propriu-zis al producției pentru a fi un succes financiar.

Noul film „Scream 7” e unul de nota 6, potrivit IMDb

„Este un rezultat senzațional”, a declarat pentru Variety David A. Gross, șeful firmei de consultanță în domeniul cinematografic Franchise Entertainment Research, despre încasările obținute de „Scream 7” în weekendul de debuit. „Depășirea recordurilor este întotdeauna un lucru bun”, a subliniat acesta.

Kevin Williamson, un veteran al seriei de filme „Scream”, a regizat cel de-al șaptelea lungmetraj, care urmărește un nou ucigaș Ghostface ce o vizează pe fiica lui Sidney Prescott.

Cum e de regulă cazul cu filmele de groază de tip „slasher”, criticii nu au fost impresionați de „Scream 7”, iar reacțiile publicului au fost împărțite, lucruri reflectate de rata aprobării din partea specialiștilor de doar 33% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes și calificativul „B-” din sondajele realizate de CinemaScore la ieșirea din cinematografele nord-americane. Pe IMDb filmul are o notă medie de 6 / 10 din peste 15.000 de recenzii.

„Pentru publicul tânăr amator de horror, experiența de a sta alături de prieteni într-o sală întunecată și plină și de a tresări la sperieturi puternice și zgomotoase rămâne o atracție importantă”, spune Gross.

Filmul marchează un succes rar pentru un studio de legendă

Succesul din weekendul de debut înseamnă totodată că „Scream 7” a devenit primul film lansat de studioul Paramount în ultimele 12 luni care ajunge pe primul loc la box office, după comedia de acțiune „Novocaine” lansată în martie anul trecut.

Lansat vinerea trecută, „Scream 7” a apărut în cinematografe în aceeași zi în care Paramount Skydance, compania mai largă ce deține și celebrul studio de film, a șocat Hollywood-ul, licitând din nou peste oferta Netflix pentru a cumpăra gigantul american al divertismentului Warner Bros Discovery – care deține studiourile Warner Bros, televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, dar și canale de știri precum CNN sau Euronews. Netflix și-a retras oferta după această nouă mutare a companiei conduse de David Ellison, fiul fondatorului miliardar al Oracle, Larry Ellison.

Ellison Jr. a promis că noul gigant media rezultat va lansa peste 30 de filme pe an – ceea ce ar reprezenta, de departe, cel mai mare număr pentru orice studio de la Hollywood. Totuși, directorii din industrie și proprietarii de cinematografe sunt sceptici că Paramount își va respecta promisiunea.

Ei se tem că fuziunea media va duce, dimpotrivă, la mai puține filme noi pe marele ecran din cauza eforturilor de consolidare și a faptului că Paramount Skydance este într-o poziție financiară precară. Consiliul de Administrație al Warner Bros Discovery a invocat în mod repetat acest lucru în deciziile sale de a respinge ofertele inițiale ale Paramount Skydance, însă ultima dintre ele a obținut susținere financiară din partea mai multor firme de investiții și a lui Ellison Sr., unul dintre cei mai bogați oameni din lume, însuși.

Întrucât „Scream 7” a fost singura lansare majoră nouă din acest weekend, filme care rulau deja în cinematografe, inclusiv animația Sony „GOAT” și noul lungmetraj „La răscruce de vânturi”, au completat podiumul la box office-ul nord american.