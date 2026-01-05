Nicolas Maduro, la finalul primei audieri în fața justiției americane: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber”
La sfârșitul audierii preliminare de luni a lui Nicolas Maduro, acesta s-a întors să salute mulțimea, ceea ce l-a determinat pe un bărbat să se ridice și să transmită un mesaj liderului venezuelean îndepărtat de la putere, relatează NBC News.
„Vei plăti în numele Venezuelei”, a spus bărbatul.
Ca răspuns, Maduro a replicat: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber”.
Postul american de televiziune nu a precizat unde exact a avut loc acest scurt schimb de replici.
The New York Times a relatat, de asemenea, că, în timp ce părăsea sala de judecată, Maduro a spus în spaniolă: „Sunt prizonier de război”.
Președintele înlăturat de la putere al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pledat „nevinovat” în fața justiției americane, mai devreme, la acuzațiile de narcoterorism, la trei zile după spectaculoasa lui capturare de către SUA prin intermediul unei operațiuni militare, a scris anterior Reuters.
Maduro, în vârstă de 63 de ani, a pledat „nevinovat” în fața tribunalului federal din New York la patru capete de acuzare, care includ narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină și deținere de mitraliere și dispozitive distructive.
Și soția acestuia, Celia Flores, pusă de asemenea sub acuzare, a pledat „nevinovată”.
Cei doi rămân în arest.