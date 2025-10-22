Nicolas Sarkozy, sub protecție permanentă în închisoare. Ofițeri de poliție, instalați în celulele vecine / Măsura a stârnit nemulțumire printre sindicate

Nicolas Sarkozy s-a predat pe 21 octombrie la închisoarea La Santé: Thibault Camus / AP / Profimedia

Ofițerii de poliție vor râmâne în preajma fostului președinte Nicolas Sarkozy „oricât este necesar”, a anunțat miercuri ministrul de interne Laurent Nuñez. Ei vor face parte dintr-o echipă care va lucra în ture în închisoare, a precizat și presa franceză citată de The Guardian.

Sarkozy, președinte între 2007 și 2012 s-a prezentat marți la închisoarea La Santé din Paris pentru a începe executarea unei pedepse de cinci ani. El a fost condamna pentru finanțarea campaniei electorale cu bani din Libia de la fostul dictator Muamar al-Gaddafi.

La o zi după ce s-a predat, ministrul de interne a declarat pentru postul de radio Europe 1 că doi polițiști din cadrul serviciului de securitate care protejează foștii președinți vor fi staționați permanent în celulele vecine pe durata încarcerării lui Sarkozy.

„Fostul președinte al republicii are dreptul la protecție datorită statutului său. Există în mod evident o amenințare la adresa sa, iar această protecție este menținută pe durata detenției sale”, a declarat Nuñez.

Nemulțumiri ale sindicatelor gardienilor

Sarkozy își execută pedeapsa în unitatea de izolare a închisorii La Santé, unde deținuții sunt cazați în celule individuale și ținuți separați în timpul activităților în aer liber. Potrivit regulilor, el nu ar trebui să intre în contact cu alți deținuți.

Sindicatele gardienilor de închisoare au protestat împotriva prezenței poliției în interiorul închisorii. Nicolas Peyrin, din sindicatul CGT, a declarat că personalul de la La Santé este perfect capabil să asigure siguranța deținuților și că poliția nu este necesară. „Nu aduc nicio valoare adăugată”, a declarat el pentru televiziunea BFM.

„Practic, ne spun că nu știm să ne facem treaba”, a precizat Wilfried Fonck, șeful unui alt sindicat al gardienilor de închisoare pentru radioul RTL.

„Astăzi avem doi civili în închisoare care nu ar trebui să se afle acolo și care nu știu cum funcționează sistemul. Nu am văzut niciodată așa ceva în 25 de ani de când lucrez în acest domeniu”, a protestat Fonck.

Avocații lui Sarkozy au depus o cerere de eliberare anticipată, în așteptarea apelului împotriva deciziei de condamnare. Ei au spus că speră să obțină eliberarea lui anticipată până la Crăciun.