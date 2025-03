Nicole Brunel. Povestea femeii care a transformat durerea infertilității în speranță pentru mii de cupluri

Nicole Brunel este un nume emblematic în comunitatea românească a celor care se confruntă cu infertilitatea. Ca fondatoare a Asociației SOS Infertilitate, Nicole a devenit un simbol al speranței și al luptei pentru recunoașterea infertilității ca o condiție medicală care necesită sprijin și atenție. Povestea ei este una despre dedicare, perseverență și implicare profundă într-o cauză care a schimbat vieți.

În 2008, Nicole Cristea-Brunel, o româncă măritată cu un francez, locuia și muncea în Franța. A rămas însărcinată cu gemeni, însă bebelușele nu au supraviețuit. Au urmat trei intervenții chirurgicale, patru fertilizări in vitro complet decontate prin asigurarea medicală franceză, o altă sarcină pierdută. „Atunci am intrat pe un site românesc pentru părinți, unde exista un forum. Acolo a aflat că cei care doresc să devină părinți în România și nu reușeau, pe lângă durerea pe care o resimțeau la nivel psihologic și emoțional, mai aveau și o mare problemă de ordin financiar.”, a declarat Nicole pentru HotNews.

Nicole Brunel va fi speaker la Conferința pentru cuplurile care luptă cu Infertilitatea, sâmbătă, 15 martie 2025, de la ora 10:30 la ARCUB București.

În 2013, după șase fertilizări in vitro eșuate și dorința neîmplinită de a adopta un copil din România, Nicole a decis să facă o ultimă încercare în Grecia. Rezultatul a fost nașterea fetiței ei, Lara Louise Victoria. Pentru Nicole, Lara este totul, dar ea poartă în suflet și amintirea celor două fetițe pierdute, Eva și Clara, precum și a copilului pe care ar fi putut să-l adopte. „Nu îi știu trăsăturile, nu îi știu vârsta, nici măcar dacă ar fi fost băiețel sau fetiță. Însă știu că acest copil, care ar fi trebuit să fie al meu, există”, mărturisește Nicole.

Asociația SOS Infertilitatea, născută din durerea celor care nu pot fi părinți

După ce a conștientizat cu ce se confruntă cuplurile din România, Nicole a inițiat o campanie de conștientizare și a început să trimită petiții pentru a atrage atenția asupra problemelor financiare și sociale cu care se confruntau cuplurile infertile din România. Împreună cu alte șapte femei pe care nu le cunoștea personal, dar care împărtășeau aceleași preocupări, Nicole a pus bazele Asociației SOS Infertilitate. Inițial, acest proiect nu a fost planificat ca o misiune de viață, ci mai degrabă ca un răspuns la o nevoie urgentă.

Unul dintre cele mai mari realizări ale lui Nicole și ale Asociației SOS Infertilitate a fost recunoașterea infertilității ca o boală în România. În 2010, după doi ani de eforturi susținute, asociația a reușit să obțină demararea subprogramului FIV al Ministerului Sănătății, care a fost implementat începând cu 2011. Acest program, deși imperfect, a reprezentat o primă recunoaștere oficială a infertilității ca o condiție medicală care necesită sprijin financiar din partea statului.

De-a lungul anilor, Nicole și echipa ei au continuat să militeze pentru îmbunătățirea accesului la tratamente de fertilitate, participând la numeroase campanii de conștientizare și colaborând cu autorități locale și naționale. Au fost implicați în advocacy pentru programe de sprijin financiar la nivel local, precum cele din București, Constanța și Craiova, precum și în susținerea programului FIV al Ministerului Familiei.

2024, un an greu pentru cuplurile infertile

Anul 2024 a fost cel mai complicat și mai epuizant an din istoria de 16 ani a Asociației SOS Infertilitatea. Mai ales că nu l-am văzut venind astfel, totul a fost surprinzător, nu au existat avertismente – în noiembrie 2023, Ministerul Familiei anunța în numărul 7 al revistei noastre continuarea Programului FIV, cu dublarea bugetului: de la 10.000 de beneficiari în 2023 se anunța trecerea la 20.000 de proceduri finanțate în 2024. În comunitatea Asociației, pacienții pregăteau dosarele pe care să le depună după 1 ianuarie, iar clinicile și furnizorii de medicamente se pregăteau, la rându-le, pentru un an intens.

”Vestea a picat ca o lovitură năucitoare și mi-a fost, emoțional, foarte greu să o transmit în comunitate: în ședința de Guvern de la jumătatea lunii decembrie 2023 în care se aproba bugetul de stat, Ministerul Finanțelor a acordat Ministerului Familiei un buget drastic diminuat în raport cu solicitările, ceea ce făcea imposibilă continuarea Programului FIV în 2024, Ministerul Familiei primind fonduri strict cât să asigure decontarea procedurilor FIV aprobate deja în 2023.”, explică Nicole Cristea-Brunel în Revista Fertilitatea Ta.

Nicole Brunel și Asociația SOS Infertilitate au devenit un punct de referință în lupta pentru drepturile cuplurilor infertile. Prin sute de articole, interviuri și apariții în mass-media, ei au reușit să scoată infertilitatea din zona de tabu și să o prezinte ca o condiție medicală care necesită atenție și sprijin.

Unul dintre obiectivele principale ale asociației a fost să elimine stigma asociată infertilității și să încurajeze persoanele afectate să vorbească despre experiențele lor. Nicole a fost mereu deschisă să împărtășească propria poveste, încurajând și alții să facă același lucru. Această expunere publică a contribuit la schimbarea percepției sociale asupra infertilității și la creșterea nivelului de conștientizare.

Nicole Brunel este un exemplu de perseverență și implicare. Prin Asociația SOS Infertilitate, ea a reușit să schimbe vieți și să aducă speranță multor cupluri care se confruntă cu infertilitatea. Povestea ei ne amintește că, uneori, cei care dau cel mai mult sunt cei care primesc cel mai mult în schimb. Așa cum spune unul dintre proverbele ei preferate: „Nu se știe cine dă și cine primește”.

Nicole continuă să lupte pentru o lume în care infertilitatea nu mai este un subiect tabu, ci o condiție medicală care beneficiază de sprijin și înțelegere. Viața ei este o mărturie a puterii de a face diferența prin dedicare și compasiune.

Conferința pentru cuplurile care se luptă cu infertilitatea

Ai încercat totul, dar a doua liniuță pe testul de sarcină întârzie să apară? Vino la Conferința pentru cuplurile care se luptă cu infertilitatea și descoperă cele mai recente informații despre fertilitate, sprijin emoțional și inovații medicale.

Ce vei afla?

Factorii care influențează conceperea unui copil sănătos

Testele esențiale pentru sănătatea reproductivă

Echilibrul emoțional în această călătorie dificilă

Progrese medicale și soluții reale pentru infertilitate

Poveștile unor femei care au reușit

Cine sunt speakerii?

Îți vor oferi răspunsuri clare, bazate pe cele mai noi și brevetate descoperiri științifice, medici ginecologi, embriologi, geneticieni și psihologi:

Dr. Anca Coricovac – Specialist în reproducere umană asistată

Dr. Anca Coricovac este medic primar obstetrică – ginecologie, cu competență în infertilitatea cuplului, reproducere umană asistată și embriologie. Este doctor în științe medicale din 2016 și lector în cadrul Programului Ministerului Sănătății de studii complementare în vederea obţinerii de atestate pentru medici – „Tratamentul infertilităţii cuplului și reproducere umană asistată – fertilizare in vitro” pentru medicii specialiști și primari de obstetrică – ginecologie.

Dr. Dorina Codreanu – Expert în chirurgie endoscopică și tehnici de fertilitate

Dr. Dorina Codreanu este medic primar obstetrică-ginecologie, specializată în consultații de infertilitate și proceduri de reproducere asistată. Pasiunea pentru ceea ce face, activitatea didactică și academică i-au adus bursă de cercetător postdoctoral cu temă de studiu „Optimizarea protocoalelor de stimulare ovariana în fertilizarea în vitro“. Dr. Dorina Codreanu oferă consultații ginecologice și obstetricale, asistă la nașteri și este specializată în intervenții chirurgicale laparoscopice și histeroscopice. Autorul unor numeroase lucrări științifice, printre care cunoscutul ghid clinic „Nașterea prematură“, Dorina Codreanu participă la studii clinice multinaționale importante, dar și la reuniuni științifice internaționale. În plus, este membru în societăți profesionale de profil, atât la nivel național, cât și internațional.

Dr. Maria Stratan – Specialist în genetică medicală

Dr. Maria Stratan a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiteanu” din Chișinău. Este membră a ESHG (European Society of Human Genetics) și a SRGM (Societatea Română de Genetică Medicală). În 2022, a urmat cursurile „Tehnici avansate de genetică moleculară” și „Next-Generation Reproductive Medicine”, Maastricht, Olanda. În 2023, a participat la cursul „Basic and Advanced Course in Genetic Counseling”, Bertinoro, Italia. Este medic specialist în genetică medicală în cadrul Laboratorului Medical Citogenomic și s-a alăturat clinicii Gynera în 2024.

Delia Peteu – Psiholog specializat în infertilitate

Delia Peteu este psiholog, coach acreditat International Coaching Federation, consilier de dezvoltare personală și pregătită internațional în metoda Freedom Fertility Formula. În ultimii doi ani a creat două programe proprii de suport psiho-emoțional și consiliere: programul de sesiuni 1:1 „Vreau să fiu Mamă” și seminarul „Cum să navighezi experiența FIV cu calm și încredere”.

Nicole Brunel & Clarice Dinu – Povești reale de succes în lupta cu infertilitatea

Nicole Brunel este fondatoarea Asociației SOS Infertilitatea, o voce puternică în lupta pentru drepturile cuplurilor care se confruntă cu dificultăți de concepție. Prin activitatea sa, a contribuit la creșterea gradului de conștientizare asupra infertilității ca problemă medicală și socială, susținând inițiative legislative și oferind sprijin emoțional celor aflați în această călătorie. Cu o vastă experiență în advocacy și suport comunitar, Nicole este un exemplu de perseverență și speranță pentru cei care își doresc să devină părinți.

Clarice Dinu, redactor-șef HotNews, a devenit mamă la 47 de ani, prin ovodonație.

