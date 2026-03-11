Serialul bazat pe cărțile fenomen „Scarpetta” a apărut în streaming, cu două legende ale Hollywood în rolurile principale

Noul serial „Scarpetta” bazat pe romanele scriitoarei americane Patricia Cornwell poate fi văzut integral pe platforma Amazon Prime Video începând de astăzi, 11 martie. Rolurile principale sunt jucate de două actrițe care nu au nevoie de prezentări.

„Celebra criminalistă Kay Scarpetta revine în fosta sa funcție de legistă-șefă a statului Virginia, anchetând o crimă bântuitoare, cu ecouri stranii ale primului său mare caz de acum câteva decenii. În 1998, Scarpetta lucrează alături de detectivul Pete Marino și agentul FBI Benton Wesley anchetând o serie de strangulări brutale”, este descrierea oficială publicată de Prime Video pentru serial.

Cornwell este recunoscută drept una dintre cele mai influente și bine vândute autoare de thrillere din lume, fiind adesea supranumită „regina” acestui gen datorită seriei sale celebre cu dr. Kay Scarpetta.

Cu cărțile sale traduse în 36 de limbi și vândute în peste 120 de milioane de exemplare, ea a revoluționat literatura polițistă prin introducerea detaliilor științifice avansate în intrigile romanelor ei.

Scriitoarea Patricia Cornwell a participat la avanpremiera serialului „Scarpetta” bazat pe romanele ei, organizată de Amazon Prime Video la New York, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Distribuție stelară pentru serialul „Scarpetta”

Rolul lui Kay Scarpetta este interpretat de Nicole Kidman, premiată cu Oscarul în 2003 grație interpretării sale din filmul de dramă „The Hours”, în timp ce o altă legendă a Hollywood, Jamie Lee Curtis, o joacă pe Dorothy Scarpetta, sora sa mai mare.

Curtis, acum în vârstă de 67 de ani, este la rândul său câștigătoare a Premiului Oscar, ea fiind premiată în 2023 pentru interpretarea sa din comedia dramatică sci-fi „Everything Everywhere All at Once”.

Ariana DeBose, premiată cu Oscarul în 2022 pentru filmul „West Side Story”, o joacă în noul serial al Prime Video pe Lucy Farinelli-Watson, fiica personajului interpretat de Curtis. Detectivii Marino și Wesley sunt jucați de Bobby Cannavale, câștigător al premiului Emmy, și de Simon Baker, cunoscut pentru rolul din serialul „The Mentalist”, care a intrat recent în streaming pe Netflix ca titlu licențiat.

Serialul „Scarpetta” a fost creat și coordonat de cineasta americană Elizabeth Sarnoff, cunoscută pentru munca sa la serii precum „NYPD Blue”, „Deadwood”, „Lost” și „Barry”. Cornwell, în vârstă de 69 de ani, a fost unul dintre producătorii executivi ai seriei.

Se ridică serialul Amazon Prime Video la înălțimea așteptărilor?

Având în vedere materialul sursă și numele implicate, așteptările sunt cât se poate de mari. În plus, potrivit presei de la Hollywood, Prime Video ar fi pus la dispoziția producătorilor un buget consistent pentru „Scarpetta”, după ce divizia de streaming a companiei fondate de Jeff Bezos a creat în ultimii ani mai multe seriale costisitoare, printre care și „Stăpânul inelelor: Inelele puterii” sau, mai recent, „The Night Manager”.

Per total, „Scarpetta” are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 80% din partea criticilor de film, oarecum mai mică decât era de așteptat pentru o astfel de producție.

Însă revista Variety îi face o recenzie stelară, notând că Nicole Kidman oferă o interpretare de top într-un serial „senzațional”.

„’Scarpetta’ este o poveste spusă excelent. Chiar și pe măsură ce povestea devine tot mai complicată, serialul reușește să mențină publicul ancorat în crimele investigate și în metodologia lui Kay (…) Totuși, cel mai intrigant aspect îl reprezintă felul în care serialul înfățișează monstruozitatea. Există, desigur, criminalii evidenți, dar ‘Scarpetta’ demonstrează că răufăcătorii vin adesea sub multe forme”, notează recenzia publicată de Variety.

„’Scarpetta’ funcționează – poate împotriva tuturor probabilităților – și funcționează splendid. Serialul în opt episoade – care a primit deja undă verde pentru un al doilea sezon – începe ca o fuziune neobișnuită între dramă de familie și prim-planuri neplăcute de pe masa de autopsie”, notează și recenzia publicată de revista Slate, care conchide că „dacă ‘Scarpetta’ are un defect, acela este că identificarea criminalului pare oarecum un element abordat în treacăt”.

O recenzie negativă vine în schimb de la The Guardian, care dă serialului doar două stele din cinci și notează că acesta se abate de la materialul sursă și a căzut în capcana de a „încerca prea tare” să impresioneze.

Cert este că spectatorii își pot forma acum propriile opinii, platforma Amazon Prime Video lansând, în mod atipic pentru ea, toate cele 8 episoade ale serialului „Scarpetta” simultan, în stilul consacrat de Netflix.