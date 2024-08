Nicole Kidman spune că scenele erotice din noul ei film au făcut-o să se întrebe „Ce am făcut?”

Nicole Kidman afirmă că scenele erotice pe care le-a filmat pentru „Babygirl”, noul ei film, au fost cele mai intense pe care le-a filmat vreodată și că s-a simțit „foarte expusă ca actriță, ca femeie și ca ființă umană”, relatează AV Club.

„Nu mi-am revenit încă, sincer. Am făcut unele filme care te expun destul de mult, dar nimic de genul acesta… M-a lăsat ruptă. La un moment dat, am ajuns la ceva de genul „Nu vreau să fiu atinsă. Nu mai vreau să fac asta”. Dar în același timp am simțit că trebuie să continui”, a relatat ea într-un amplu interviu acordat revistei Vanity Fair înainte de premiera Babygirl la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, care a început miercuri.

Kidman spune că, deși ea și partenerul ei din film, actorul britanic Harris Dickinson (The King’s Man, Where the Crawdads Sing, The Iron Claw), au lucrat îndeaproape cu coordonatori de intimitate pentru scenele de sex, tot s-a simțit „foarte expusă ca actriță, ca femeie, ca ființă umană”.

„Ce am făcut tocmai acum? În ce direcție am luat-o? Ce am făcut?”, a relatat ea câteva dintre gândurile pe care le-a avut după filmarea scenelor în cauză.

Nicole Kidman are doar cuvinte de laudă pentru regizoarea noului film în care joacă

Ea spune că, din fericire, a avut o parteneră creativă extraordinară în actrița și cineasta olandeză Halina Reijn, regizoarea filmului Babygirl.

„Am putut să vorbesc incredibil de sincer și grafic [cu ea] și asta ca de la femeie la femeie, ca și când ai sta pe patul tău și vorbești cu sora ta sau cu cea mai bună prietenă a ta”, a relatat Kidman, adăugând că acest lucru te face să te simți „incredibil” de protejată și în siguranță.

„Halina are un instinct matern foarte puternic, așa că ea a fost foarte protectoare cu noi toți, dar mai ales cu mine”, a subliniat ea.

Mai cunoscută cinematografiei europene decât celei americane, Reijn și-a făcut debutul regizoral la Hollywood cu filmul Bodies Bodies Bodies din 2022, o comedie horror pentru Generația Z în care joacă Amandla Stenberg, Maria Bakalova și Myha’la Herrold.

„Am realizat un lucru, iar acesta e că am făcut un film cu adevărat fierbinte”, a declarat Reijn pentru Vanity Fair.

New look at Nicole Kidman and Harris Dickinson at ‘BABYGIRL’.



Via @VanityFair pic.twitter.com/WtfT6cU4I4 — Harris Dickinson nation (@harrisnation_) August 26, 2024

Te-ar putea interesa și: VIDEO Angelina Jolie, emoționată până la lacrimi după premiera filmului în care o joacă pe legendara Maria Callas

Despre ce este filmul „Babygirl”

Noul film al lui Reijn se adresează însă unui public cât se poate de adult și este despre directoarea unei companii puternice (Kidman) care își periclitează cariera și viața de familie după ce începe o aventură zbuciumată cu un intern mult mai tânăr decât ea (Dickinson).

Diferența de vârstă a personajelor este ilustrată și de alegerea actorilor care să joace rolurile, Kidman având 57 de ani, în timp ce Dickinson are 28 de ani.

Babygirl va avea premiera vineri, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde va concura pentru marele premiu Leul de Aur. Anul trecut, marele premiu a fost câștigat de filmul Poor Things al regizorului elen Yorgos Lanthimos.

După premiera de la Veneția, Babygirl va fi prezentat și la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, care începe pe 10 septembrie, urmând să ajungă în cinematografele nord-americane în 25 decembrie. Premiera în România va avea loc probabil în jurul datei respective, deși nu a fost confirmată oficial.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în ultima ediție a rubricii Nerd Alert, care apare pe HotNews.ro în fiecare weekend: