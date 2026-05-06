„Suntem ca Ungaria acum o lună”: Comparație surprinzătoare, făcută de un vicepreședinte al Parlamentului European

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat că situația politică de la București „se vede destul de rău” la Bruxelles și a avertizat că România riscă să piardă „două treimi din PNRR” dacă nu va duce la capăt reformele asumate până la termenul-limită.

Într-o intervenție miercuri la Digi24, oficialul a afirmat că, la Bruxelles, se vede că la București „nu prea este poftă de formare de guvern”, după ce a fost demis Guvernul Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

„Mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă alianțe de guvernare, decât cu cine vor să facă. Devine din ce în ce mai greu pentru cetățean să înțeleagă, pentru că cetățenii așteaptă rezolvări la criza economică, socială, energetică, deci va fi complicat dacă partidele nu arată, totuși, o disponibilitate să lucreze unele cu altele într-un mod inteligent”, a spus Nicu Ștefănuță.

Ce riscă România dacă se prelungește criza politică

Întrebat care sunt riscurile, Nicu Ștefănuță a arătat spre PNRR, invocând „toate cererile de plată care sunt încă în așteptare pentru reforme care nu se vor putea face pentru că un guvern interimar nu poate da nici ordonanță de urgență și nici nu va avea reforme serioase în plan”.

„Un guvern interimar face doar lucruri de urgență. Pe mine mă doare sufletul, pentru că riscăm să pierdem chiar două treimi din PNRR, deja am pierdut o treime, și mă doare sufletul pentru că banii ăștia nu se mai întorc în România niciodată. În plus, mai este suspiciunea în privința României, suspiciune care datează din 2024, nu au mai fost anulate alegeri”, a continuat el.

„Suntem ca Ungaria acum o lună”

Vicepreședintele Parlamentului European a avertizat că la nivel internațional încă există „suspiciuni” legate de România după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, iar „încă un episod de criză numai adâncește suspiciunea asta, mai ales că țara noastră a făcut un efort foarte mare să explice europenilor ce s-a întâmplat”.

„Pare că nici publicul nu e convins încă și nici toți liderii europeni. Mai este și o ambiguitate pe zona de externe, ați văzut că o parte din liderii internaționali l-au felicitat pe Simion, o parte au zis «aoleu, nu e bine», deci cumva pare că suntem teritoriu de luptă în acest moment. Dincolo de luptele intra-partid, suntem mai mult de atât, suntem ca Ungaria acum o lună, numai că Ungaria a ieșit cu bine”, a adăugat Nicu Ștefănuță.

El a spus că își dorește în continuare „o majoritate proeuropeană” care să guverneze România, „pentru că odată venită extrema dreaptă la putere greu mai se lasă dusă”.

„Uitați, în Ungaria a stat 16 ani și de-abia, de-abia au reușit să scape”, a mai afirmat Nicu Ștefănuță, referindu-se la înfrângerea suferită de Viktor Orban și partidul Fidesz în fața lui Peter Magyar și a formațiunii Tisza la alegerile parlamentare din aprilie.