Nicușor Dan contestă la CCR legea prin care orașul Voluntari din Ilfov este declarat municipiu. Argumentele invocate de președinte

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu legea prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, urma să fie declarat municipiu, a transmis joi Administrația Prezidențială. Principalul argument al șefului statului este că legea se bazează pe un referendum realizat în anul 2004 și nu ține cont de un alt referendum ulterior, din 2009, cu privire la transformarea orașului Voluntari în Sectorul 7 al Capitalei.

Legea privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov, a fost transmisă președintelui pentru promulgare la 3 octombrie 2026.

Nicușor Dan susține că declararea unui oraș ca municipiu nu poate fi făcută discreționar de Parlament, ci trebuie să respecte criteriile generale și obiective stabilite prin lege.

„A admite că Parlamentul poate declara ca municipiu un oraș care nu întrunește aceste condiții ar însemna lipsirea textului constituțional de orice efect util”, arată președintele în sesizare.

Între altele, președintele contestă actualitatea referendumului organizat la Voluntari în 31 octombrie 2004, prin care locuitorii au fost consultați cu privire la transformarea orașului în municipiu de rangul al II-lea.

„Or, în cauza de faţă, este dificil de susţinut că referendumul din 31 octombrie 2004 îndeplineşte această cerinţă, întrucât structura populaţiei oraşului Voluntari s-a schimbat fundamental”, se arată comunicatul oficial.

Potrivit preşedintelui, referendumul din 31 octombrie 2004 s-a desfăşurat cu 24.426 de persoane înscrise în lista pentru referendum, la o populaţie de aproximativ 30.000 de locuitori. La 1 iulie 2025, oraşul Voluntari avea 49.417 locuitori (conform adresei nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov). Guvernul a arătat, în punctul său de vedere asupra legii criticate, că aproximativ jumătate din populaţia actuală nu şi-a exprimat votul la referendumul din anul 2004. De asemenea, participanţii la referendumul din anul 2004 s-au pronunţat într-un regim fiscal total diferit de cel actual, notează News.ro.

Preşedintele mai arată că voinţa exprimată în 2004 a fost contrazisă ulterior printr-o nouă consultare. Astfel, la data de 22 noiembrie 2009, locuitorii oraşului Voluntari au fost consultaţi prin referendum cu privire la transformarea oraşului în sectorul 7 al Municipiului Bucureşti.

„Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Voluntari 2011-2020 elaborată de Primăria Voluntari (pagina 145), 78% dintre participanţi s-au exprimat în favoarea acestei iniţiative. Astfel, colectivitatea locală, care a optat în anul 2009 pentru transformarea oraşului în sector al Municipiului Bucureşti, nu poate fi considerată că şi-a menţinut voinţa exprimată în anul 2004 în sensul declarării oraşului ca municipiu. Documentaţia care însoţeşte legea criticată omite complet menţionarea referendumului din anul 2009”, subliniază şeful statului în sesizare.

Un alt argument invocat de șeful statului este că Voluntari nu îndeplinește toți indicatorii minimali prevăzuți de lege pentru declararea unui oraș ca municipiu. În fișa localității, întocmită în martie 2026, indicatorul privind existența unui depozit controlat de deșeuri cu acces asigurat este marcat cu „nu”.

Totodată, în Fișa orașului Voluntari, se menţionează un număr de 25 de paturi în spitale la 1.000 de locuitori, cifră care nu este însoţită de denumirea unităţilor spitaliceşti avute în vedere, în condiţiile în care, potrivit avizului nr. 2009/18.03.2026 al Consiliului Economic şi Social, „oraşul Voluntari nu are niciun spital public”.

Mai mult, se arată în comunicatul de presă citat, la indicatorul privind unităţile de învăţământ postliceal este prevăzută o enumerare de şcoli gimnaziale, licee şi o universitate, însă nu rezultă în mod clar şi expres existenţa unei unităţi de învăţământ postliceal, printre cele enumerate.

