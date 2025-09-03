Nicușor Dan a decorat-o post-mortem pe Rodica Coposu „pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist”

Președintele Nicușor Dan i-a conferit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler Rodicăi Coposu, anunță Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă. Rodica Coposu, ultima soră în viața a fostului lider țărănist Corneliu Coposu, a murit pe 7 august la vârsta de 92 de ani.

„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații”, transmite Administrația Prezidențială în ordinul în care anunță decorarea.

Rodica Coposu împreună cu sora ei, Flavia Bălescu-Coposu, au decis în iulie 1996 să înființeze Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor care a decedat cu un an înainte.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.

„Pentru familie, ea a devenit stâlpul siguranței. Și-a dedicat întreaga capacitate materială și spirituală pentru folosul familiei și al tuturor celor care i-au cerut sprijinul. Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie”, o descria sora sa, Flavia Bălescu Coposu.

Corneliu Coposu, liderul opoziției postcomuniste

Corneliu Coposu s-a născut pe 20 mai 1914, la Bobota, Sălaj şi a murit pe 11 noiembrie 1995, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu Catolic din Bucureşti. A fost liderul opoziţiei din România postcomunistă.

Absolvent de drept şi ziarist, om de încredere al liderului naţional-ţărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deţinut politic în condiţii foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România.

După Revoluţia din 1989 a reîntemeiat oficial PNŢ sub numele de Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat şi a fost preşedinte al PNŢCD-ului între 1990 şi 1995. În această calitate, el a fondat Convenţia Democrată Română, al cărei prim preşedinte a fost. Corneliu Coposu a fost ales senator în Parlamentul României în 1992.