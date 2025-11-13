Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă regulile pentru o parte dintre românii care au trotinete electrice

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 13 noiembrie, legea prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii (RCA) și anumite trotinete și biciclete electrice, care acum nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării. Actul care modifică Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto aduce și schimbări legate de suspendarea contractului RCA, noi limite de despăgubire ori posibilitatea verificării RCA prin rețeaua de camere ale CNAIR.

Proiectul de lege adoptat în 22 octombrie de Camera Deputaților, for decizional, transpune în legislație Directiva (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și a fost votat în forma aprobată de Guvern la sfârșitul lunii decembrie 2023. Vezi integral – actul adoptat de Guvern.

Aceasta după ce toate amendamentele adoptate de Senat ori propuse de către deputați la acest proiect de lege au fost respinse definitiv de comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților.

Citește și

Scandal în Parlament la schimbările RCA. Service-urile auto și asigurătorii se acuză reciproc / Toate amendamentele la lege, respinse

Ce trotinete electrice vor avea nevoie de RCA

Nu toate trotinetele sau bicicletele electrice vor avea nevoie de RCA, ci doar cele care au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h.

Aceasta deoarece în proiectul de lege, termenul „vehicul” va fi redefinit astfel:

a) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h; sau

b) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h;

c) orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a) sau b), indiferent dacă este cuplată sau necuplată;

d) tramvai”

Alte schimbări RCA

Proiectul de lege stabilește și limite minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor europene, respectiv:

Pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei;

Pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse de unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 31.926.210 lei.

În ceea ce privește modalitatea de control a asigurării RCA, se va permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor, în măsura în care legislația GDPR este respectată.

De asemenea, este prevăzută în noua legislație introducerea unui tipizat standard la nivel european în ceea ce privește atestarea istoricului daunelor întâmplate acoperite de RCA ale asiguratului.

Potrivit proiectului de lege adoptat de Parlament, asiguratul va putea solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului.

Pe toată perioada suspendării efectelor contractului RCA, a înmatriculării vehiculului, vehiculul se imobilizează într-un spațiu privat, în afara domeniului public.

Neîndeplinirea acestei obligații reprezintă încălcarea obligațiilor de asigurare RCA, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 de lei și cu reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea RCA.

Sursa foto: Dreamstime.com