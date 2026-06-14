Nicușor Dan a semnat decretul. Adrian Veștea este noul premier desemnat

Șeful statului a semnat duminică decretele prin care îl revocă pe Eugen Tomac și îl desemnează pe Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.

După publicarea în Monitorul Oficial a decretului, acesta are la dispoziţie 10 zile să vină în faţa Parlamentului cu guvernul său şi cu un program de guvernare, potrivit unui anunț făcut de Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat duminică, 14 iunie 2026, următoarele decrete:

Decret pentru revocarea Decretului nr. 316/2026 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru (prin care a fost desemnat domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru);

Decret privind desemnarea domnului Adrian-Ioan Veştea în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru.

Nicușor Dan a anunțat, azi-dimineață, că Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Anunțul a fost unul surprinzător pentru liberali. Conducerea PNL se reunește luni pentru a discuta situația, în timp ce partidul se împarte în doua tabere.

UDMR și USR au anunțat că au ședințe astăzi pentru a discuta următoarea mutare, PSD nu a anunțat oficial vreo reuniune a liderilor, însă voci social-democrate au spus că vor să discute cu Veștea.