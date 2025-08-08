Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcție al lui Dragoș Anastasiu la 12 zile după ce acesta și-a dat demisia

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, la aproape două săptămâni de la demisie, decretul de eliberare din funcție al lui Dragoș Anastasiu. În ciuda demisiei, Anastasiu figura în continuare ca membru pe site-ul Guvernului.

Pe 29 iulie premierul Ilie Bolojan a declarat că a semnat demisia vicepremierului, care a fost apoi înregistrată: „Demisia a fost înregistrată ieri (n.r. – luni, 28 iulie), a parcurs procedura obişnuită şi astăzi, chiar înainte de a veni la conferinţa de presă, mi s-a adus documentul pentru semnare, pentru a pleca la Administraţia Prezidenţială în vederea închiderii acestei proceduri”.

Potrivit Legii privind organizarea și funcționarea Guvernului, demisia din funcţia de membru al Guvernului se anunţă public, se prezintă în scris prim-ministrului și devine irevocabilă din momentul în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.

Apoi, președintele României ia act de demisie și semnează decretrul prezidențial de eliberare din funcție.

Șeful statului a semnat decretul de eliberare din funcție la 12 zile de când demisia a ajuns la Palatul Cotroceni.

„Decret pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru”, arată comunicatul Administrației Prezidențiale.

Dosarul „mită la ANAF”

Informațiile privind implicarea companiei vicepremierului Dragoș Anastasiu în dosarul de corupție au fost semnalate de Realitatea și se regăsesc în hotărârile Tribunalului și Curții de Apel București, consultate de HotNews.

Audiat atât în faza de urmărire penală, cât și în cele două etape ale procesului din instanță, Dragoș Anastasiu a recunoscut faptele de corupție care s-au întins pe parcursul a 8 ani.

El a explicat că a ales să accepte propunerea inspectorului care venise să îi controleze firmele, deși a perceput că este vorba de „un șantaj”, după cum a declarat în instanță. Anastasiu a considerat că dacă nu va oferi mită funcționarului ANAF, compania sa riscă să fie închisă, iar angajații „să rămână pe drumuri”. Actualul vicepremier a mai declarat la audieri că funcționarul amenințase un director din companie că „îi va băga patronul în pușcărie”.

În 27 iulie, când și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier Dragoș Anastasiu a susținut că a dat „mită de supraviețuire, nu de îmbogățire”. El a susținut că „există două tipuri de şpăgi”: „există şpăgi de supravieţuire şi şpăgi de îmbogăţire şi, din punctul meu de vedere, treaba a fost din zona de supravieţuire”.

Dragoș Anastasiu a fost numit în februarie de Ilie Bolojan, imediat după preluarea mandatului de președinte interimar, în funcția de Consilier onorific pentru relația cu mediul de afaceri. A continuat la Cotroceni în prima lună a mandatului lui Nicușor Dan. Alături de Radu Burnete, consilier economic la Cotroceni, Dragoș Anastasiu a făcut parte din grupul tehnic de lucru care a lucrat pe măsurile pentru reducerea deficitului bugetar.

Din 23 iunie, a trecut la guvern ca vicepremier pe probleme de „reformă” a sistemului bugetar în cabinetul lui Ilie Bolojan.

Dragoș Anastasiu, 61 de ani, este absolvent de medicină în Germania, acolo unde a trăit o vreme. În România a făcut afaceri în turism, transporturi și hoteluri, cea mai cunoscută fiind agenția de turism Travel și grupul de transport Eurolines. A fost președintele Camerei de comerț Româno-Germane.

În ultimii ani, Anastasiu a fost șeful organizației nonguvernamentale ReThink România, un think tank care a grupat în general oameni de business și s-a dedicat, printre altele, „limitării numărului de politici publice elaborate „pe genunchi”, fără premise bine documentate”.