Nicușor Dan a sesizat la CCR legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile / Ce reclamă președintele

Președintele României, Nicușor Dan, vorbește presei la sosirea sa la o reuniune în cadrul Comunității Politice Europene (CPE). Credit line: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele Nicușor Dan susține că prevederile legii reprezintă „o ingerință disproporționată în viața privată”, contrar Constituției.

„Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile”, a anunțat șeful statului pe X.

Nicușor Dan spune că legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viață a persoanei și încă cel puțin 180 zile apoi, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora, chiar și în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii.

„Aceasta reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, contrară art. 26 din Constituție”, afirmă el.

Președintele mai spune că atunci când statul gestionează date sensibile, „trebuie să existe reguli clare, precise, garanții împotriva abuzurilor și sancțiuni ferme pentru încălcarea confidențialității”.

„Jurisprudența europeană stabilește astfel de standarde, însă legea sesizată la CCR folosește termeni neclari, nu distinge între cei care au obligația de raportare și cei care pot accesa datele și lasă probleme esențiale în seama unor acte administrative secundare”, mai spune președintele.

El explică că aplicațiile digitale din domeniul sănătății sunt importante pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile, „dar ele trebuie să funcționeze în cadrul limitelor constituționale și să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității umane”.

Proiectul de lege potrivit căruia dosarele din unităţile sanitare cu privire la bolile transmisibile vor fi centralizate cu ajutorul unei aplicaţii informatice speciale – Registrul Unic de Boli Transmisibile, a fost adoptat de Camera Deputaţilor în luna octombrie.