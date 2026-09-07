Nicușor Dan a stabilit un termen pentru desemnarea unui nou premier. Numele luate în calcul

Președintele Nicușor Dan va desemna un nou candidat la funcția de premier cel mai târziu până la finalul săptămânii viitoare, au declarat surse din Administrația Prezidențială.

Șeful statului vrea să facă nominalizare înainte de a pleca în Statele Unite la Adunarea Generală a ONU, în perioada 21-24 septembrie. Până atunci, președintele va avea și consultări cu toate partidele, au precizat aceleași surse.

Președintele Nicușor Dan vrea, de asemenea, ca desemnarea premierului să aibă loc în momentul în care în parlament este coagulată o majoritate care să învestească noul guvern.

Până la o desemnare oficială, mai multe nume sunt luate în calcul de partide pentru funcția de premier.

Pe lângă propunerile oficiale ale PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, din calculele partidelor nu sunt excluse variantele de independent. Surse din PSD îi pun pe listă pe Eugen Tomac și Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe.

În calcul este luat și Luca Niculescu, potrivit Antena 3. Fost ambasador la Paris, Luca Niculescu a fost propus până acum ca ministru de Externe de foștii premieri desemnați Eugen Tomac și Adrian Veștea.

PSD vrea un guvern în jurul său

Deși susțin că varianta unui guvern în jurul PSD este cea mai probabilă, liderii social-democrați nu au rezolvat încă problema majorității care să asigure votul în parlament.

„Nu s-a schimbat nimic de la Sinaia (când s-a întâlnit conducerea PSD înaintea sesiunii parlamentare – n.r.)”, au declarat surse social-democrate.

Ca să treacă de testul Parlamentului, noul Guvern are nevoie de minimum 233 de voturi.

PSD a încheiat acorduri de colaborare cu două grupuri desprinse din POT și SOS România, adică PACE și UPR. Împreună, strâng 152 de voturi.

De data aceasta, social-democrații mizează și pe cele 31 de voturi de la UDMR pentru instalarea noului guvern, susțin surse din PSD. Oficial, UDMR s-a coordonat cu PNL și USR, până acum.

Alături de UDMR, PSD vrea si voturile și deputații minorităților naționale, 17 la număr. De asemenea, social-democrații se bazează și pe susținerea a cel mult 16 parlamentari liberali care l-au susținut și pe Veștea.

Acestor 216 parlamentari li se mai pot adăuga și câțiva de la AUR, însă cu condiția să părăsească grupul parlamentar. Cu aproximativ 15 dintre acestia, susținerea pentru viitorul Guvern ar ajunge la 231 de voturi, care ar putea fi strânse de la parlamentari neafiliați.

UDMR așteaptă nominalizarea

O desemnare se așteaptă și în tabăra PNL-USR-UDMR. Oficial, aceasta îl susține pe Siegfried Mureșan.

UDMR însă nu exclude un vot și pentru un alt premier, însă decizia nu este luată încă.

„Am avut și avem un candidat comun la funcția de prim-ministru Siegfried Mureșan. Trebuie să vedem pe cine va desemna domnul președinte Nicușor Dan. Pare ca nu pe Siegfried Mureșan”, a declarat marțea trecută liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

Întrebat despre scenariul în care președintele îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu, propunerea PSD, pentru funcția de prim-ministru, el a răspuns că nu există o decizie în acest moment, dar că totul va depinde de majoritatea care se va strânge în jurul social-democraților.

„Nu vrem să ajungem cu AUR în aceeași barcă”, a spus el.