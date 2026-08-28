Ultimele calcule pentru noul Guvern. Când va nominaliza Nicușor Dan premierul și pe cine mizează în Parlament

După eșecul discuțiilor pe legea salarizării și închiderea PNRR, președintele Nicușor Dan se pregătește pentru noul Guvern. Formula a fost deja stabilită și se duc negocieri intense pentru voturile de susținere din Parlament.

Șeful statului plănuiește să facă o desemnare cel mai probabil la finalul săptămânii viitoare, spun surse apropiate Administrației Prezidențiale, la curent cu negocierile dintre președinte și partide. De data asta însă, președintele Dan nu va mai chema partidele pe rând la Cotroceni pentru a negocia formal.

Potrivit surselor citate, premierului va fi unul independent, dar care va conduce un cabinet de miniștri politici, nucleul fiind de la PSD.

Președintele a admis în declarația de joi seară că echipa guvernamentală va fi una politică: „În acest moment, nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”.

Președintele vrea ca problema noului guvern să fie rezolvată în prima jumătate a lunii septembrie.

Pe masa președintelui, sunt, încă din iunie 2 propuneri de premier din partea partidelor – Siegfried Mureșan, din partea PNL și Sorin Grindeanu, din partea PSD. Nicușor Dan a explicat de mai multe ori că nu a făcut nominalizarea pentru că niciunul dintre cei doi nu reușea să strângă majoritatea necesară.

Liderii PSD iau în calcul varianta premierului independent, iar una dintre variantele discutate a fost Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe, care a fost, de mai multe ori în ultimele luni, vehiculat pentru funcția de la Palatul Victoria.

Pe voturile cui se bazează

În ultimele două luni, social-democrații au negociat în Parlament majoritatea de minimum 233 de voturi care să asigure învestirea noului Guvern, după ce, Nicușor Dan a spus de mai multe ori că nu va face o desemnare fără să îi fie prezentată o majoritate clară.

Ca să treacă de testul Parlamentului, noul Guvern are nevoie de minimum 233 de voturi.

PSD a încheiat acorduri de colaborare cu două grupuri desprinse din POT și SOS România, adică PACE și UPR. Împreună, strâng 152 de voturi.

De data asta, social-democrații mizează și pe UDMR pentru instalarea noului Guvern, susțin surse din PSD. Oficial, UDMR s-a coordonat cu PNL și PNL și USR, până acum.

E nevoie de voturi de la AUR

Alături de UDMR, PSD vrea si voturile și deputații minorităților naționale, 17 la număr. De asemenea, social-democrații se bazează și pe susținerea a cel mult 16 parlamentari liberali care l-au susținut și pe Veștea.

Acestor 216 parlamentari li se mai pot adăuga și câțiva de la AUR, însă cu condiția să părăsească grupul parlamentar. Cu aproximativ 15 dintre acestia, susținerea pentru viitorul Guvern ar ajunge la 231 de voturi, care ar putea fi strânse de la parlamentari neafiliați.

Președintele vrea să păstreze Externele

Deși premierul ar fi independent și miniștri PSD, Nicușor Dan și-ar dori, potrivit unor surse apropiate de discuție, să păstreze ministerul de Externe și pe Oana Țoiu (USR) la conducerea lui, deși liderii PSD nu sunt neapărat de acord.

De asemenea, șeful statului încearcă să negocieze și conducerea ministerului Apărării.