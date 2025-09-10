Nicușor Dan afirmă că nu are nici acum o „imagine clară” despre alegerile prezidențiale anulate: Mai este nevoie de timp

Președintele Nicușor Dan a afirmat, miercuri seară, că nu are încă o „imagine clară” a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, când a fost anulat primul tur al alegerilor prezidențiale.

„În intervalul care s-a scurs de atunci mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război hibrid al Rusiei, care înseamnă atacuri cibernetice pe de o parte, pe de altă parte campanii masive de dezinformare, devine tot mai cunoscut și tot mai evident. Adică avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Marii Britanii, avem rapoarte ale Uniunii Europene, ale Spaniei, ale Italiei, ale Franței, toate vorbind de influențe de campanie întregi de dezinformare și de slăbire a democrației, pe care Rusia le face în fiecare din aceste țări europene”, a arătat șeful statului, în cadrul unui interviu la TVR, potrivit Agerpres.

Președintele a precizat că atunci când va exista claritate privind acest subiect va informa publicul.

„În momentul acesta nu pot să spun că am imaginea clară față de ce s-a întâmplat în noiembrie. Există bineînțeles niște investigații ale Parchetului. Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil din momentul acesta, o să o să ies public, așa cum am promis, ca să facem un o imagine de evenimentului noiembrie inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa”, a mai afirmat președintele Nicușor Dan.