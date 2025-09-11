Nicușor Dan afirmă că România se află de 10 ani sub atac hibrid al Rusiei: „Da, asta e evaluarea mea”

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că statul român se află, de zece ani, „sub atac hibrid al Federației Ruse”, el lansând, cu această ocazie, o critică la adresa mai multor instituții despre care a spus că nu funcționează.

Întrebat, într-un interviu la B1 Tv, dacă România este „un stat eșuat” în prezent, după cum a lăsat să se înțeleagă în trecut fostul președinte Klaus Iohannis, Nicușor Dan a răspuns: „Sunt o grămadă de instituții care nu funcționează, da, deci putem să dăm o notă de la 1 la 10 pe eșec. Sunt zone în stat care funcționează și zone din stat care nu funcționează și oamenii le văd, evident că e un stat în care există corupție, e un stat în care există birocrație, e un stat în care nu există suficientă grijă pentru interacțiunea cu cetățeanul, astea sunt părți de eșec importante și un stat care nu are strategiile fundamentale”.

La insistența jurnalistei, despre faptul că România se află de 10 ani sub atac hibrid al Federației Ruse, Nicușor Dan a răspuns: „Da, asta este evaluarea mea”.

„La un moment dat o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăsta și în care o să dăm elemente. Ce s-a întâmplat, așa cu informațiile și contextul ăsta mai superficial al unei dicuții (într-un interviu, n.r.) – a fost creștere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet-încet și au capturat sau au influențat zone din societate”, a adăugat șeful statului.

Chestionat despre răspunsul statului român cu privire la aceste atacuri hibride, Nicușor Dan a precizat: „Pe zona de dezinformare, de-abia începe să facă”.

Ce a mai spus Nicușor Dan:

Ce e cert, este că Federația Rusă și numai în România, peste tot în Europa încearcă să influențeze alegerile, astfel încât să aibă conduceri prietenoase și dacă nu poate încearcă să pună paie pe foc acolo unde crede că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație. România e o țară foarte sigură. Pe stradă, seara, în imensa majoritate a locurilor din România, România e mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Asta se datorează și serviciilor, și structurilor MAI. Se întâmplă și lucruri bune”.

Miercuri seară, într-un alt interviu televizat, difuzat de TVR, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu există motive de îngrijorare în România după ce 19 drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. „În cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri, cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea românilor”, a precizat șeful statului, conform căruia „este clar, într-o ipoteză similară, cine intervine, cine dă comanda”.