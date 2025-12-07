Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”

Președintele Nicușor Dan a votat, duminică, în jurul orei 9.00, la alegerile din București, unde este ales practic succesorul său la Primăria Capitalei. 17 candidați sunt pe buletinul de vot, însă doi au anunțat că se retrag în sprijinul altor candidați. Primele exit-poll-uri sunt așteptate la ora 21.00, când se închid urnele și vor fi publicate pe HotNews.

„În primul rând, îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic, e important ca primarul care va fi ales să aibă un număr cât mai mare de voturi pt a avea legitimitate în deciziile pe care le ia”, a spus Nicușor Dan, după ce a votat la alegerile din București.

El a continuat: „Eu am votat pentru o Românie în Occident, aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de mult timp si am militat de mult timp, cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei. Am votat pentru cineva care știu sigur ca nu se apropie de zona de corupție și mafie imobiliară”.

„De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”, a spus Nicușor Dan, la întrebarea unui jurnalist.

„Sunt niște alegeri pentru București, sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica natională, avem niște partide care au avut niște candidați, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze pe partea asta”, indiferent de rezultat, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a mai spus că susține votul în două tururi.

„Este nevoie de bani pentru mari proiecte de infrastructură, pentru transport, termoficare. Să concentrăm decizia pentru urbanism la Primăria Capitalei. Sunt din totdeauna un susținător al votului în două tururi, trebuie să existe o majoritate în Parlament pentru aceasta”, a declarat Nicușor.

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni, chemați la vot

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

La alegerile din București, sunt 17 nume pe buletinul de vot, deși doi candidați și-au anunțat retragerea din cursa pentru primăria Capitalei și susținerea pentru alți candidați.

Principalele evenimente din ziua votului, livetext pe HotNews