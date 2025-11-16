Nicușor Dan: „Am o relație foarte bună cu PSD de când a acceptat să facă o coaliție”

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică seară, la România TV, că relația sa cu PSD este una „foarte bună” din momentul în care social-democrații au acceptat formarea coaliției de guvernare.

„Nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD-ul, în special la nivel local, în București, însă din momentul în care a acceptat să facă o coaliție la nivel național eu am o relație foarte bună cu PSD-ul”, a spus șeful statului.

„Toate discuțiile sunt rezonabile. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult. Eu îi spun opinia mea, dumnealui îmi spune care este perspectiva oamenilor pe care-i reprezintă”, a mai spus Nicușor Dan.

„Am schimbat și eu poziția, nu mai sunt la București”

Întrebat dacă PSD „s-a schimbat”, președintele a declarat că și el se află într-o altă poziție față de perioada în care conducea Primăria Capitalei. „Am schimbat și eu poziția, nu mai sunt la București. Cred că fiecare dintre noi încearcă să își realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Nu cred că se așteaptă de la mine să mă cert cu PSD-ul sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine. Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul”, a precizat liderul de la Cotroceni.

Relația cu USR: „Din punct de vedere uman, sunt mai apropiat”

Întrebat despre relația cu USR, Nicușor Dan a spus că există o apropiere firească între el și formațiunea politică.

„Nu este un secret că am avut o relație foarte bună cu USR toți acești cinci ani la Primăria Capitalei, deci din punct de vedere uman, dacă vreți, cu USR sunt mai apropiat”, a spus președintele.

Referitor la sprijinul acordat USR în campania pentru alegerile din Capitală din 7 decembrie, liderul de la Cotroceni a negat că ar avea o implicare diferită față de cea asumată și în alte contexte politice.

„Cred că ne uităm la același site-uri și îmi apar aceleași reclame, și acolo scrie „veți avea în mine un partener”. Dacă vă veți duce înapoi, la Congresul PNL din vară, veți vedea că la sfârșit le-am spus exact aceeași frază”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.