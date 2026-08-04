Nicușor Dan anunță că a promulgat legi „critice” pentru PNRR. Ce spune despre legea decarbonizării, subiectul noii dispute dintre PSD și PNL

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat marți seară „legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR” și a precizat că în cazul propunerii legislative privind decarbonizarea pentru sectorul energetic ia în calcul inclusiv să o retrimită în Parlament dacă va ajunge la el „în forma rezultată din lucrările comisiilor”.

Propunerea privind decarbonizarea a fost adoptată astăzi de Senat, forul decizional în acest caz, însă urmează să fie înaintată Camerei Deputaților pentru a fi pusă în acord, nu președintelui pentru promulgare, deoarece la Senat a suferit modificări substanțiale, au explicat surse politice pentru HotNews.

Șeful statului susține că „accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții” este „garantat” prin actele normative promulgate în această seară.

„Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, acte normative care țin de capacitatea statului de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat importanța fondurilor din PNRR, explicând că acestea „înseamnǎ sevicii mai bune și creșterea calitǎții vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi”.

„Aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri”, a adăugat Nicușor Dan.

„Un proiect important este și Codul urbanismului, care reprezintă un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane, integrând și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, pe care l-am inițiat în 2024. Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative”, a continuat președintele.

Nicușor Dan laudă Parlamentul

Nicușor Dan consideră că „legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte”.

„În acest mod, încrederea agențiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să își mențină interesul pentru țara noastră”, a mai afirmat el.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, agenția de rating Fitch a anunțat că România rămâne la „BBB-”, însă din redactare s-a remarcat imediat că decizia inițială a agenției fusese retrogradarea și că a revenit asupra ei după o contestație a Guvernului de la București.

Ce a spus despre propunerea legislativă privind decarbonizarea

Nicușor Dan a precizat că a „urmărit cu atenție dezbaterile de astǎzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare”, subliniind că „interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării”.

„Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a adăugat președintele Dan.

Propunerea încă n-a trecut de Parlament

Senatul a adoptat marți propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului energetic, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2022.

Deși Senatul era for decizional, proiectul se va întoarce la Camera Deputaților, deoarece a suferit modificări substanțiale. Decizia a fost luată de Biroul Permanent al Camerei în cadrul unei ședințe în această seară, urmând ca mâine să intre la plen, au precizat surse politice pentru HotNews.

Un amendament introdus de PSD la Senat, contestat de PNL, stabilește că scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare, notează Agerpres.

PNL susține că amendamentul „nu salvează termocentralele, dar poate bloca miliarde de euro din PNRR”. În schimb, social-democrații spun că România nu își permite să închidă astfel de capacități în contextul războiului și al crizei energetice.