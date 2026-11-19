Există intenția ca România să contribuie suplimentar la finanțarea și înarmarea Ucrainei în 2027, a declarat Nicușor Dan joi seară, la Berlin, președintele susținând că sumele sunt „mult mai mici” decât contribuția altor state care acordă sprijin Kievului.

„Există această intenție, sumele… Poate că o să facem odată o evaluare cu privire la oportunitatea comunicării publice a sumelor exacte. Sumele sunt mult mai mici decât contribuția altor state care ajută Ucraina”, a afirmat șeful statului, în conferința de presă susținută după ce a participat la reuniunea Coaliției de Voință, din capitala Germaniei.

El a precizat că România ajută Ucraina cu „multe chestiuni logistice”.

„În schimb, sunt multe chestiuni logistice cu care ajutăm Ucraina, adică facem eforturi pentru a asigura tranzitul cerealelor prin România, sunt multe lucruri de tipul acesta cu care încercăm să ajutăm”, a explicat președintele.

„E nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor”

Șeful statului a mai spus, după reuniunea Coaliției de Voință, că este nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor în chestiunea soluționării conflictului din Ucraina.

„S-a discutat, evident, de negocierile care sunt în curs cu privire la războiul din Ucraina. Și, aici, poziția noastră comună cu a multor state a fost că: unu – e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca în această discuție Europa să fie unită și, deci, pentru asta e nevoie să existe grupuri de lucru care să pună împreună așteptările tuturor țărilor europene, în special ale celor care sunt mai aproape de linia frontului”, a afirmat Nicușor Dan, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, poziția României a fost că rezultatul procesului de pace nu trebuie să fie o Ucraină și o Europă mai slăbite.

„Poziția noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, pace pe care ne-o dorim cu toții, nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită, pentru că asta e o invitație ca Rusia, peste câțiva ani, să facă același lucru. Nu poate să fie o Europă mai slăbită, deci, toate câștigurile în materie de securitate pe care le-am făcut împreună trebuie să rămână așa cum sunt”, a completat Nicușor Dan.

„Miza pentru România la această reuniune și întreaga noastră participare la Coaliția de Voință este să ne asigurăm că există o solidaritate pentru Ucraina, să ne asigurăm că Europa și SUA oferă o perspectivă Ucrainei stabilă pe mulți ani imediat după terminarea războiului și să ne asigurăm că relația transtalantică, care oferă securitate României și Europei, nu este afectată de eventuale poziții divergente față de războiul din Ucraina”, a punctat șeful statului”, a punctat președintele.

Nicușor Dan, anunț de la Berlin. Mesajul transmis de Trump la telefon și în ce problemă președintele se declară „unul dintre cei mai pesimiști”

Conferința de presă a lui Nicușor Dan a venit după summitul în formatul statelor care susțin Ucraina, unde el și ceilalți lideri prezenți au discutat despre negocierile care se derulează pentru soluționarea conflictului lansat de Rusia în februarie 2022.

Cu acest prilej, a spus președintele Dan, „partea militară” a prezentat stadiul planurilor privind garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina.

„Lucrurile sunt foarte aproape a avea forma finală”, a adăugat Nicușor Dan, care a menționat că el se numără printre cei „pesimiști” cu privire la poziția reală a Rusiei față de pace.