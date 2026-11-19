Președintele Nicușor Dan va susține, în jurul orei 19.10, o conferință de presă, a anunțat Administrația Prezidențială.

Conferința de presă are loc la Berlin, la finalul întâlnirii Coaliției de Voință, format din care fac parte statele care sprijină Ucraina.

Dimineață, la un eveniment la Parlament, întrebat de jurnaliști despre puterile extinse primite de vicepremierul Marian Neacșu, președintele a promis că va da răspunsul în conferința de presă.

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Nicușor Dan, despre războiul din Ucraina: „Pacea nu pare aproape”

Șeful statului român a fost invitat la Berlin de cancelarul german Friedrich Merz, pentru reuniunea Coaliției de Voință, formatul „statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace”, după cum l-a descris Administrația Prezidențială într-un comunicat transmis în prealabil.

„Pacea nu pare aproape” în Ucraina, a declarat Nicușor Dan, joi, înaintea discuțiilor de la Berlin, acuzând Rusia că nu își dorește pacea.

„Este foarte important ca în cadrul acestor negocieri de pace să nu cedăm pe situația de securitate europeană, adică să păstrăm o Europă puternică din punct de vedere defensiv și, pe de altă parte, să nu afectăm relația transatlantică între Europa și Statele Unite”, a declarat președintele, citat de Agerpres.

„România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”

România este una dintre țările cele mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale războiului din Ucraina, spunea Administrația Prezidențială înaintea reuniunii de la Berlin.

„Președintele Nicușor Dan va afirma că un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale țărilor celor mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale acestui război, precum România. Astfel, un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”, conform comunicatului de la Cotroceni.

„De asemenea, Președintele României va sublinia că Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune”, mai scria în comunicat.

Întrebarea la care a promis Nicușor Dan că va răspunde

Joi, la finalul unui eveniment în Parlament, președintele a fost întrebat de un jurnalist dacă „va deveni Marian Neacșu premierul de facto” odată cu atribuțiile primite din partea prim-ministrului Luca Niculescu.

Conform unei decizii semnate de premierul Luca Niculescu și publicate miercuri în Monitorul Oficial, vicepremierul social-democrat Marian Neacșu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. În plus, el va aviza proiectele de act normativ cu impact bugetar ale ministerelor.

Nicușor Dan a promis că va răspunde în conferința de presă de la Berlin la întrebarea primită.

„O întrebare amplă. În după-amiaza asta o să dau un răspuns. O să facem o conferință de presă la Berlin și o să răspund la multe întrebări și sunt sigur că și la asta”, a afirmat șeful statului.

Situația a fost comentată și de premierul Luca Niculescu, care l-a descris pe Marian Neacșu drept „unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română”. El a adăugat că, prin atribuțiile acordate social-democratului, „se adaugă un filtru suplimentar pentru că suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”.