Nicuşor Dan anunță motivul pentru care nu face public numele donatorilor pentru campania sa

Nicuşor Dan, candidat independent la prezidenţiale, a declarat joi seara că nu poate face public numele persoanelor care au donat pentru campania sa, fără să aibă acceptul acestora. „Sunt oameni de afaceri care au afaceri absolut corecte”, a declarat primarul general al Capitalei, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PMB.

Nicușor Dan a menţionat că numele acestora va apărea în următoarea sa declaraţie de avere. Totodată, a dat asigurări că este vorba despre „oameni de afaceri care au afaceri absolut corecte”.

„Legea obligă la comunicare către stat a donatorilor cu peste 5.000 de lei, ceea ce eu am făcut pentru 2024. Şi, dacă vă uitaţi pe declaraţia de avere pe care am depus-o odată cu dosarul de candidatură la preşedinţie, o să vedeţi o listă destul de consistentă cu oameni care au donat peste 5.000 de lei. Voi face acelaşi lucru în următoarea declaraţie de avere, dar atâta timp cât nu am acceptul oamenilor acestora să le fac public numele acum, nu o s-o fac. Sunt oameni de afaceri care au afaceri absolut corecte”, a spus Nicușor Dan, citat de Agerpres.

Nicuşor Dan a răspuns şi acuzaţiilor conform cărora, în timpul mandatului la Primăria Capitalei, i-ar fi favorizat pe cei care au făcut donaţii pentru campania sa, la alegerile locale.

„Ovidiu Liliac este fost coleg de liceu. Dacă nu mă înşel, mi-a donat 10.000 de lei în campania din 2020. O firmă la care lucra a avut un contract – nu mai ţin minte dacă anterior – nu există niciun fel de legătură între aceste două lucruri. Ştefania Simion – da, am colaborat în perioada în care am fost ONG-ist. M-a împrumutat cu nişte bani pe care i-am dat înapoi, tot în 2020, pentru ca să strâng suma pe care statul mi-a dat-o ulterior înapoi. După aceea a dat un concurs şi s-a angajat la primărie. Nu e absolut nimic în neregulă”, a precizat edilul general.

Declarația primarului Capitalei vine după ce PSD i-a cerut luni să prezinte public numele celor care i-au donat pentru campania prezidențială sume mai mari de 40.500 de lei.

Ulterior, pe 1 aprilie, Nicuşor Dan a făcut publice donațiile pentru campania sa. Într-o postare pe Facebook, primarul Capitalei a pus un link către site-ul său de campanie, unde se precizează că s-au strâns din donaţii, până acum, peste 3 milioane de lei.

„Eu nu somez pe nimeni, dar sunt curios câți bani publici au fost deja cheltuiți pentru pre-campania domnului Antonescu. Ar fi bine să vedem măcar suma cheltuită, într-un gest de transparență, așa cum eu am făcut publice toate donațiile private folosite în campania mea. După aceea, putem purta o discuție”, a transmis Nicușor Dan.