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Nicușor Dan, la Summitul Comunității Politice Europene (Dublin, Irlanda), 12 noiembrie 2026. Foto: Președinția României
Opinii /

Nicușor Dan are dreptate în acest punct important: chiar și-a dat seama ce vrem

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Joi, la Dublin, președintele a reluat câteva teme de la conferința de presă maraton ținută în România. Iar la una dintre teme a spus de-a dreptul ce crede, fără menajamente. Și ne-a prins.

S-au împlinit, în primăvară, 37 de ani de la masacrul din Piața Tiananmen din China. Regimul de la Beijing și-a omorât propriii studenți și muncitori. 