ÎN SCURT TIMP Președintele Nicușor Dan, a doua conferință de presă în două zile. Anunț de la Dublin, după întâlnirea cu liderii europeni

Președintele Nicușor Dan va susține în această seară, la Dublin, o conferință de presă în care este așteptat să prezinte concluziile primei zile a summitului Comunității Politice Europene, precum și pe cele ale întrevederilor bilaterale avute în marja reuniunii.

Liderii europeni au discutat despre continuarea ajutorului pentru Ucraina și despre cum își pot apăra țările de ingerințe străine și campanii de dezinformare. De asemenea, a fost discutată și chestiunea reprezentării Uniunii Europene la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina.

Europa strânge rândurile împotriva amenințărilor rusești

Nicușor Dan va pleda, la summit, pentru menținerea sprijinului pentru Kiev și o colaborare mai strânsă între statele europene pentru protejarea alegerilor și a instituțiilor democratice, potrivit Președinției.

Tema a fost abordată de președinte și la conferința de presă de marți, 10 noiembrie, când a fost întrebat despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„În România și în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă”, a spus Nicușor Dan. El a enumerat sabotaje, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare și a susținut că raportul trebuie să explice și acest context.

Tot marți, Nicușor Dan spunea că va cere ca amenințările de la Marea Neagră și de pe flancul estic să fie tratate ca o problemă a întregii Europe.

În cadrul Summit-ului Comunității Politice Europene, Republica Moldova are dedicată o întâlnire de sprijin, Nicușor Dan susținând aderarea țării vecine la UE și cooperarea pentru securitatea acesteia.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a avut joi, la Dublin, o întâlnire bilaterală de 40 de minute cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială. Discuțiile au vizat viitorul buget multianual al Uniunii Europene, apărarea și Republica Moldova.

Controversele generate de conferința de presă de marți

Conferința de presă a lui Nicușor Dan este a doua din această săptămână, după aceea susținută marți la Palatul Cotroceni, când șeful statului a vorbit despre scăderea nivelului de trai și a încercat să justifice modul în care acționat în perioada crizei politice, spunând că era „o iluzie” să fi crezut cineva că PNL și USR ar fi putut să guverneze fără PSD, având în vedere ponderea din Parlament, chiar dacă mulți dintre simpatizanții săi și-ar fi dorit acest lucru.

O parte a prezentării pe care a făcut-o în preambulul sesiunii de întrebări și răspunsuri a vizat AUR, despre care a afirmat că este „un partid izolaționist” și care nu are încrederea piețelor financiare. „AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară”, a afirmat președintele Dan, menționând însă că are „toată simpatia” pentru publicul AUR.

În finalul conferinței, șeful statului i-a spus în direct unui jurnalist că are interzis la Cotroceni. Este vorba despre Ovidiu Vanghele.

Jurnalistul tocmai îl întrebase pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secțiea de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?”

Președintele nu a răspuns la întrebare, dar l-a anunțat pe Vanghele că nu i se va mai permite accesul la evenimentele de la Cotroceni.

„Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”, a spus Nicușor Dan.

La o scurtă trecere în revistă a unor dintre postările publicate de jurnalistul Ovidiu Vanghele pe pagina lui de Facebook, acesta a devenit dintr-un susținător public al candidatului Nicușor Dan la alegerile prezidențiale un critic vehement al acestuia, folosind în unele momente, cuvinte sau apelative insultătoare în special din cauza declarațiilor pe teme legate de justiție ale președintelui.