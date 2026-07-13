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Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”

Redactor-șef

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Încă o zi de criză, luni, când partidele fostei coaliții sunt chemate la Cotroceni să se așeze din nou la aceeași masă și să ajungă la un acord pentru un nou guvern.

  • Semnele care au prevestit criza politică.
  • Ideile economice și de reorganizare administrativă a României susținute de președinte sunt diferite de cele ale premierului. În cel fel?
  • Ce opțiuni reale are Nicușor Dan.

De peste două luni, mutările președintelui sunt inexplicabile pentru mulți.

Sunt 69 de zile de când Ilie Bolojan a fost demis prin votul PSD și AUR, într-o aparentă retragere în neutralitate a lui Nicușor Dan. I se reproșează abandonarea premierului, pe care și l-a ales încă din campania electorală, și o inacceptabilă pactizare cu PSD.

Cum a ajuns însă ca relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan să se deterioreze într-atât? Semnele nu sunt de două luni, ele se văd de mult timp, de chiar imediat după ce Ilie Bolojan a ajuns la Palatul Victoria.