După mai multe săptămâni de discuții, Nicușor Dan e așteptat azi să anunțe premierul. Alesul lui rămâne Eugen Tomac, „omul lui Băsescu”

De mai multe ori în ultimele săptămâni, președintele Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că un anunț legat de desemnarea premierului este iminent. Trei surse oficiale spun pentru HotNews că anunțul vine astăzi. Iar alegerea președintelui este neschimbată: europarlamentarul și consilierul său onorific, Eugen Tomac, va primi mandat să formeze un Guvern.

Nicușor Dan este decis să meargă înainte cu Eugen Tomac ca premier. S-a schimbat însă ceva la strategia președintelui, spun surse oficiale pentru HotNews. Acum, el nu mai vrea ca acesta să aibă asigurat o majoritate înainte de anunțul oficial.

Mai exact, spun sursele, Nicușor Dan este așteptat să facă anunțul, chiar dacă discuțiile președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție care au avut loc săptămâna asta nu au deblocat negocierile. Așadar, după nominalizare, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă.

Constituția spune că are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri.

Tot Constituția spune că „la cel mult 10 zile de la desemnare, are loc votul în Parlament”, adică votul de încredere la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat Guvernul pe care îl propune. Matematica parlamentară este dificilă, în cazul lui.

România e fără Guvern cu puteri depline de o lună

România nu are de o lună un guvern cu puteri depline, după demiterea lui Ilie Bolojan și a cabinetului său prin moțiunea de cenzură PSD – AUR, pe 5 mai.

În această perioadă de la demiterea premierului Bolojan, la Cotroceni au avut loc mai multe serii de negocieri formale și informale pentru formarea noului Executiv.

Numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat în ultimele două săptămâni ca fiind varianta favorită a șefului statului, fără să fie clar cum ar putea fi obținută majoritatea necesară pentru instalarea Guvernului.

Poziția partidelor

În ultimele săptămâni partidele parlamentare au declarat că nu pot să ia o decizie cu privire la susținerea viitorului Guvern până când nu știu care este propunerea de premier.

Până în acest moment, USR și PNL rămân pe poziții, fiind deciși ca nu vor susține un premier tehnocrat, despre care spun ca ar fi un paravan pentru social-democrați și nici un Guvern din care va face parte PSD.

Astfel, după anunțul așteptat de la Cotroceni, PSD urmează să aibă o ședință în care să decidă dacă îl vor susține sau nu pe candidatul propus de președinte.

Surse din PSD au spus pentru HotNews că una dintre condițiile puse este ca viitorul premier să prezinte un program de guvernare care să conțină „și măsuri de stânga”, cum ar fi măsuri de ajutor social.

Calcule complicate pentru susținerea în Parlament

Surse din PSD au mai spus pentru HotNews că social-democrații vor să vadă și majoritatea pe care va reuși să o strângă Tomac.

În acest moment însă, Tomac, europarlamentar, consilier onorific al președintelui și liderul PMP, nu are susținere de la PNL și USR, care rămân în spatele lui Ilie Bolojan și refuză să mai facă parte dintr-un guvern alături de PSD.

Fără cele 135 de voturi ale PNL și USR, viitorul Executiv mai poate strânge maxim 223 de voturi, adică cu 10 mai puțin decât numărul necesar. Și asta dacă ar fi susținut de PSD, UDMR, Minoritățile Naționale, Uniți pentru România, grupul PACE și toți parlamentarii neafiliați.

De asemenea, orice Guvern are nevoie de voturi de la PSD sau de la AUR, care sunt primele două partide când vine vorba despre numărul de parlamentari. Fără voturile uneia dintre cele două formațiuni nu poate fi strânsă majoritatea necesară.