Nicușor Dan, primele declarații după consultările maraton de la Cotroceni. Principalele priorități trasate

Președintele Nicușor Dan a precizat joi dimineața, înainte de întâlnirea cu reprezentanții mediului de afaceri, că în acest moment rezolvarea deficitului bugetar și formarea viitorului guvern sunt prioritățile pentru România.

Întrebat de jurnaliști despre discuțiile maraton din ziua precedentă de la Palatul Cotroceni, șeful statului a precizat că partidele politice au înțeles că este nevoie de reduceri.

„Fiecare dintre ele a înțeles că e nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului și am agreat ca doi oameni de la fiecare din partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuieli”, a declarat Dan, citat de Antena 3.

Întrebat de problemele economice pe care le are țara noastră, președintele a precizat că a început să facă o analiză înainte de consultările de miercuri.

„Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanți ai ministerului încă de săptămâna trecută și în momentul ăsta am datele mari. Întrebarea este care e asumare politică, pe tăiere de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înțeles foarte bine și vor să tăiem”, a subliniat Dan.

Nicușor Dan, despre viitorul premier: „Nu exclud nimic”

Șeful statutului consideră că o variantă potrivită pentru funcția de premier este o persoană dintr-un partid, dar nu scoate din calcul nicio opțiune.

„Cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze 3 ani și jumătate și un premier politic. Pentru moment sunt discuții, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită pentru un premier tehnocrat, nu are autoritate.

Președintele Nicuşor Dan se va întâlneste joi, de la ora 9, cu reprezentanții mediului de afaceri.

„Avem o întâlnire la ora 9.00 cu reprezentanții mediului de afaceri. Evident că ei nu vor mări de taxe și e foarte logic din perspectiva lor”, a declarat Nicușor Dan.

Problemele semnalate de mediul de afaceri

Printre organizațiile care și-au anunțat prezența la Palatul Cotroceni se numără IMM România, conform Radio România Actualități.

Președintele de onoare al organizației, Florin Jianu, afirmă că principalele probleme ale companiilor din România se referă la costurile în creștere ale materiilor prime și serviciilor, scăderea cererii, resurse financiare insuficiente pentru investiții, dar și lipsa de încredere a investitorilor.

„Principalele trei probleme pe care viitorul guvern ar trebui să le rezolve rapid se referă la sintagma: stabilitate fiscală și predictibilitate, indiferent de taxe, de nivelul lor, reducerea impozitării pe forța de muncă, deși poate nu e un context potrivit, dar asta spun antreprenorii, de asta au nevoie, că impozitarea în România e mult prea ridicată, și, în top 3, reducerea cheltuielor bugetare. Indiferent de câți bani vei aduce la bugetul de stat, poți să iei mâine toți banii antreprenorilor din România, nu vor fi de ajuns sau se vor termina și iarăși o vei lua de la capăt”, a declarat Jianu, citat de postul public de radio.

Și Confederația Patronală Concordia a solicitat miercuri, prin vocea președintelui Dan Șucu, lui Nicuşor Dan să nu se axeze pe creșterea taxelor și impozitelor.

Grup de lucru pentru reducerea cheltuielilor publice

În urma consultărilor maraton de la Palatul Cotroceni, s-a convenit ca, în paralel cu negocierile pentru formarea noului guvern, „să fie elaborat un plan de măsuri destinat reducerii cheltuielilor publice, care să fie asumat și pus în aplicare” de către viitorul Executiv, a anunțat Administrația Prezidențială, într-un comunicat de presă transmis miercuri seară.



Obiectivul a venit la inițiativa președintelui Nicușor Dan, iar prima ședință a grupului de lucru pentru punerea lui în aplicare este programată joi, de la ora 15.00.

„În cadrul consultărilor informale desfășurate astăzi la Palatul Cotroceni, convocate de Președintele României, Nicușor Dan, delegațiile partidelor pro-europene – PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Grupului Minorităților Naționale – au subliniat că înțeleg gravitatea situației legate de deficitul bugetar și și-au exprimat angajamentul comun de a contribui la identificarea unor soluții responsabile”, a transmis Administrația Prezidențială.

La întâlnirile acestui grup de lucru, din partea Administrației Prezidențiale vor participa Radu Burnete și Dragoș Anastasiu.