Nicușor Dan a fost audiat într-un dosar la Curtea de Apel București. Dosar în care se cer despăgubiri de un milion de euro

Preşedintele Nicuşor Dan s-a prezentat, luni, la Curtea de Apel Bucureşti pentru proba cu interogatoriu într-un dosar în care un dezvoltator imobiliar cere daune de un milion de euro. Deşi afirmă că este parte în „vreo 50 de dosare” şi nu s-a prezentat la instanţă, Nicuşor Dan a menţionat că în acest dosar a considerat că trebuie să participe, informează News.ro.

Nicuşor Dan a explicat, luni, la ieşirea din sediul Curţii de Apel Bucureşti că o asociaţie a contestat nişte acte pentru un proiect imobiliar, pe care îl consideră în continuare ilegal.

„În momentul, ăsta sunt vreo 50 de dosare civile în care sunt parte. Nu am venit la niciunul dintre ele. Am venit la acesta pentru că am fost solicitat la proba cu interogatoriu. Asta este diferenţa faţă de celelalte şi Codul de procedură civilă spune că, dacă instanţa te citează la interogatoriu şi tu nu vii, înseamnă că, cumva, eşti de acord cu tot ce se spune despre tine. Şi ăsta e motivul pentru care am venit să spun că nu e nicidecum asta”, a declarat preşedintele.

Președintele acuză o tentativă de intimidare

Acesta a explicat că două asociaţii au contestat un proiect imobiliar şi au pierdut: „Acum, în loc să fie bucuroşi că au scăpat (dezvoltatorii imobiliari – n.r.), deşi proiectul lor este ilegal, ca să intimideze asociaţiile, au cerut acest milion de euro şi asociaţilor ca persoane juridice şi organelor lor de conducere de la momentul ăla, printre care şi eu”, a explicat preşedintele, menţionând că, în momentul 2019, era vicepreşedintele asociaţiei.

Nicuşor Dan a explicat că terenul vizat este CB3, ceea ce înseamnă în esenţă birouri: „Oraşul trebuie să aibă un echilibru între locuire şi job. Noi vedem că în fiecare dimineaţă zeci de mii de maşini merg din sud în nord şi ele revin seara, pentru că oamenii locuiesc în sud şi lucrează în nord. Ori, urbanismul de azi înseamnă să faci un mix, adică acolo unde ai multă locuire să pui birou şi unde ai multe birouri să pui locuire, astfel încât oamenii să facă distanţe mai scurte şi să nu aglomereze oraşul”.

„În al doilea rând, că e un complex de blocuri aruncat în câmp, pur şi simplu, pe nişte fantezii, că o să fie nişte drumuri, drumuri care ar urma să fie pe nişte terenuri private pe care nu le-a expropiat nimeni, este un complex în câmp total nociv. Pe legalitate sunt multe motive”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Acesta s-a referit la PUZ, lipsa parcărilor şi alte elemente care erau neconforme. De asemenea, fostul primar general a explicat că au fost „vreo două sute de acte” pe care nu le-a semnat, dintre care câteva zeci vizau reţele de apă, canal, curent.

„Pentru altele nu am semnat certificatul de edificare, pentru că am constatat că autorizaţia e nelegală. Toate astea au general litigii, dar trebuie la un moment dat să punem în legalitate”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Îngrijorat privind litigiile în care sunt implicate ONG-urile

Președintele s-a referit și la dosarul prin care, în iunie 2025, Tribunalul București a respins solicitarea Greenpeace România de suspendare a acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep, instanţa stabilind în sarcina organizației cheltuieli de judecată de 340.000 de lei.

„Ce mi se pare foarte foarte îngrijorător – nu ştiu dacă ei au avut dreptate, n-au avut, au pierdut – pentru două termene de judecată, un ONG de mediu a primit cheltuieli de judecată de 340.000 de lei”, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, la ieşirea din sediul Curţii de Apel Bucureşti.

„Aşa cum am spus şi mai devreme de acţiune de intimidare, noi abia avem… mai pâlpâie nişte structuri care îndrăznesc să conteste acte emise de autorităţi şi să le dai tipul acesta de… (…) Mai ales că avem şi o hotărâre de anul trecut a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care spune că nu trebuie, prin amenzi, prin cheltuieli de judecată, să distrugem existenţa acestor zone de societate, care pun presiune pe autoritate”, a mai declarat Nicuşor Dan.